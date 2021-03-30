家居意外經常會發生，如果是小朋友受傷就更加危險。近日有網民指5歲兒子一年前嚴重燙傷腳，腳背上長出一個大水泡，雖然已經看醫生，但公立醫院排期至9月才再次覆診，一年後的今日大水泡位置仍然嚴重紅腫，未有消退的迹象。

燙傷水泡太大要求醫

皮膚科醫生陳厚毅指，一般情況下，傷口癒合後會變成正常的皮膚，不過如果是二級燒傷，即有起水泡的傷口，有機會出現疤痕增生的情況，又稱「肉芽增生」或「蟹足腫」，即是患者的纖維細胞過度活躍，傷口自行修復期間製造過量膠原蛋白，令疤痕擴散生長，加上內有大量微細血管，便呈顯眼的紅色，亦有人在穿耳後傷口發炎引至增生大肉芽。

正常燙傷起的水泡會自己消退，不過都要視乎水泡的大小，如果水泡細小，而且不是在當眼位置，未必須要求醫，只要做好皮膚傷口的護理就可以。不過如果水泡大、影響日常生活，如事件中男孩的水泡大至不能穿鞋，就要求醫。醫生可能會處方抗生素藥物、抗組織胺藥止痕，亦會定時洗傷口，減低發炎的機會，加快傷口的痊癒。

燙傷傷口切亂用橄欖油和去疤藥膏

而事主曾按照醫生指示，使用橄欖油處理傷口。陳厚毅醫生表示，一般對於類似的燙傷傷口，橄欖油未必可以達到最好的保濕和避免傷口發炎的功效。亦有人會選擇自行用除疤藥膏，雖然事件中男孩的傷口變腫變大未必跟除疤藥膏有關，而是傷口未有妥善處理而導致疤痕性的增生，不過除疤藥膏並非萬能藥膏，穩定和不太大的傷口才適用，如果是巨型的疤痕增生，甚至要打類固醇針、冷凍治療、激光等治療。

水泡有保護作用勿刺穿

萬一被燙傷，要用室溫水為患處降溫至感到涼快，另要避免脫去黏住傷口的衣服，以防傷勢惡化。如果傷口起水泡，千萬不要刺穿，因為水泡其實可以保護傷口，減低感染的機會；如果刺穿了，反而會讓細菌有機可乘，令皮膚發炎、流濃、紅腫熱痛，更大機會出現疤痕增生。只要保持傷口乾淨，一般在幾星期就會慢慢康復。

小兒外科專科醫生王珮瑤表示，家居隱藏陷阱眾多，最常發生的燙傷意外，包括家長將熱湯或熱茶放在廳的枱面，然後被幼兒倒瀉燙傷，也有兒童被剛用完的熨斗、捲髮器所傷，呼籲家長不容輕視，使用電器後要收妥或放高處，避免兒童輕易取得。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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