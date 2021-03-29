復活節長假即將來臨了，一眾打工仔一定十分期待！這個復活節亦有不少類型的活動，包括展覽、裝置藝術、市集等，即使無法外遊，也可以與家人朋友過一個充實的復活節！

中環置地廣場展覽 「逆時車站」打卡

JPS畫廊聯同Belowground在中環置地廣塲地庫舉行「逆時車站」展覽，將會展示著名街頭藝術家Cope2及兩位本地新生代藝術家Afa Annfa和Chino Lam的壁畫、雕塑等，打造一個獨特的「地下鐵」，向塗鴉歷史致敬。展覽具強烈的街頭風格，以一身「街頭風」的打扮前往打卡會更為適合！

JPS畫廊展覽「逆時車站」

日期：即日至5月16日

地點：中環皇后大道中15號地庫LANDMARK置地廣塲

厭世鱷魚先生8大粉紅爆笑秘境

日本人氣插畫家Keigo（河尻圭吾）與The ONE合作，以「我的復活節不可能那麼壞」為題，打造了厭世鱷魚先生等作品的全港首個立體裝置。裝置更以日本的櫻花季作為背景，為人物安排一個賞櫻Glamping之旅，十分可愛！除此之外，更設置出厭世鱷魚先生及其11大角色8大粉紅爆笑秘境，像是樹懶的「超慢速」日常、厭世鱷魚先生的無奈等，十分適合帶小朋友一同前往打卡！

The ONE x 鱷魚先生「我的復活節不可能那麼壞」

日期：即日至5月2日

時間：早上10時至晚上10時

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

大館花藝主題市集 學整空中苔玉

復活節將至，大館將會設首個戶外以花藝為題的「花見市集」。屆時市集內將會佈滿花藝裝飾，場內不但有以花樣為題的美食，像是復活流金蛋及清香花茶、茉莉花茶甜點等，更有不同的工作坊可以參與，例如「初見－草月流美學」花藝工作坊、空中苔玉工作坊。活動十分豐富，推薦大家可以與親朋好友一同前往，感受鳥語花香。

大館「花見市集」

日期：2021年4月1日至18日

地點：中環大館

復活節主題市集 賞特色手作創意品牌

4AM將在復活節期間與美麗華廣場合作，舉辦首次大型市集！市集以復活節為題，市集內將有各式各樣的特色手作、創意品牌擺攤，像是日本有機甜品Shodai bio nature、原創飾物品牌MIOX、手揑陶瓷Under The Stone等，十分吸引。

Easter Handcrafts Market

日期：2021年4月2日至6日

時間：中午12時至晚上8時

地點：尖沙嘴美麗華廣場B1中庭

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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