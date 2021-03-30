Google Maps可說是香港人最常用的地圖系統，隨着科技不斷發展，每年Google也會加入不少新功能，提升用家的使用體驗。Google今日正式對外宣佈Google Maps來年全球的重點發展功能，包括室內實時景觀、環保路線、天氣及空氣質素圖層、新路線介面體驗及3D路線預覽。

室內實時景觀

Google近年讓用家以擴增實境（AR）和街景服務實時查看步行路線，來年將增設實時景觀（Live View）功能至室內的大型建築物，例如機場、車站以及各大商場，屆時可按指示尋找室內各層的商店、出入口、電梯、洗手間、機場閘口等。功能支援Android和iOS裝置，目前已在美國的部份商場正式推出，在未來數月陸續擴展，包括東京及蘇黎世的機場、車站及商埸。

駕駛導航中的環保路線

當預計到達時間相若時，Google地圖會優先建議碳排放量較低的環保路線。當建議的環保路線需時較長時，用家可以自行決定最快速或是更環保的路線。功能將在全球推出，支援Android和iOS裝置。

天氣和空氣質素圖層

在Google地圖上將增設全新的天氣和空氣質素圖層，功能將在未來數月在Android和iOS裝置上推出，天氣圖層將於全球推出，而空氣質素圖層會根據該地區是否設有空氣質素監察站而定，率先會在澳洲、印度和美國推出，並會陸續擴展其他地方。

輔助駕駛模式擴展

新增智能助理駕駛（Google Assistant）模式讓用家於駕駛時可透過語音指令，透過系統發送短訊丶接聽或打電話，據說可支援查看不同應用程式的訊息，也可指示系統朗讀文字內容。預計在未來數月加入更多語言，並於13個新增國家推出及地區，包括澳洲、巴西、加拿大、法國、德國、英國、印度、印尼、愛爾蘭、日本、墨西哥、新加坡和西班牙等地。

新路線介面體驗

Google地圖將以新介面顯示建議路線，包括公共交通工具、單車、步行等選項，更會推薦可能感興趣的路線和模式如低碳選項。功能將在未來數月於全球推出，支援iOS和Android裝置。

3D路線預覽

其中一項最令記者期待的是，Google稱未來會運用大數據和人工智能，讓用家在搜尋路線時，直接規劃出3D的路線預覽，而且同時適用於步行或行車路線，對於路痴來說可說是一大福音！可惜暫時未知推出日期及推出地區。

除此以外，於美國等地區更會推出「取貨和送貨 」功能，讓用家透過Google搜尋和地圖直接查看有關指定零售商的資料，包括服務商選項、貨物送遞時間、費用和最低訂購量等，同時透過Google地圖選取；歐洲地區適用「低排放區域提示」功能，當用家即將駛進低排放區域時 ，Google地圖會發出提示，幫助選擇其他交通方式或是調整駕駛路線。

記者：周銥沁

編輯：鄒仲安

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