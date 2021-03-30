最近各國航空公司為復飛加緊做準備，有新加坡航空疫苗護照及泰國接種疫苗後免隔離方案等，而香港航空今日（30日）發佈消息，將會試用Travel Pass作為乘客健康證明。

如同新加坡航空，Travel Pass旅遊通行證應用程式是由國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）所建立，現時為試驗階段的實驗應用程式（Lab App）。應用程式除了會向旅客提供目的地之武肺檢測入境門檻，及出境地的認可檢測中心資訊，更會記錄旅客個人的武肺檢測結果及接種疫苗情況。

是次合作會邀請特選航線之乘客作測試，先下載應用程式，及後再去參與計劃的醫療機構作檢測。關於私隱問題，註冊的實驗室將會以加密通道驗證乘客身份，再將檢測結果或疫苗證明直接傳送至個人流動裝置。然後再根據全球大部份航空公司及機場的健康要求進行查核，最後在旅客收到「OK to Travel」的出發許可訊息便完成監管程序。香港航空服務部總監Chris Birt表示，基於不斷變化的疫情狀況，各地政府都放寬或收窄入境限制，Travel Pass可讓乘客得到旅行最新資訊、入境要求。

資料來源：香港航空提供

撰文：周伯臻

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