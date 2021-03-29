談到「喪屍」，相信很多小朋友都會因它們恐怖的外表及兇殘的行為而感到害怕。但我們今天介紹的《Zombie Teenz Evolution》，我家的玩學哥哥不但沒有對它感到害怕，甚至是玩學哥哥在2021年最愛的桌遊之一。

合作解決「喪屍」危機

以喪屍為主題的桌遊，可能你會覺得當中一定存在很多「打喪屍」的情節。但在《Zombie Teenz Evolution》中如果只靠「打喪屍」，是永遠無法完成任務，只有靠通力合作，互相補位，才有機會解決「喪屍」危機。

《Zombie Teenz Evolution》是一個「合作類桌遊」，爸爸媽媽要和小朋友一起完成共同的任務才可以獲得勝利。在遊戲中，大家不是要消滅所有「喪屍」，而是將一箱箱能把「喪屍」變回人類的解藥運到指定的地點，完成後就可以把所有「喪屍」變回人類，解決「喪屍」危機。

當然，在運送的過程中，「喪屍」們會用盡方法令大家無法完成任務。遇到這種情況，大家就要認真討論如何處理才好。應該先將「喪屍」送回水渠下？應該先將解藥送出去？應該用某個玩家的超能力？大家必須認真討論，評估各方面的利弊，最後再達成共識，才可以執行行動。

「傳承」類桌遊？

在你和小朋友剛開始玩《Zombie Teenz Evolution》的時候，你可能會覺得這個桌遊會不會有點太容易，10分鐘左右就可以勝出遊戲，而當中也沒有遇到甚麼困難。

「這個桌遊也『不外如是』了吧！」就再這個時候，你翻開了《Zombie Teenz Evolution》的說明書，你會發現裡面有很多空白的地方，好像有很多東西亦未出現一樣似的，再加上十四個未開封的信封和一些貼紙，這刻你可能驚覺要和小朋友多玩幾局，看看會有甚麼有趣的事情會發生。

《Zombie Teenz Evolution》是一個「傳承」類桌遊(Legacy Game)。「傳承」類桌遊一般來說，都是一開始會比較容易簡單，但隨著遊戲的發展，你會解鎖新的任務、新的玩法、新的規則等，令遊戲產生變化。有時候會令遊戲變得更困難，令你難以完成任務；有時候又會因為一些新的特殊技能，令你有能力面對更艱難的挑戰。所以，「傳承」類桌遊可以說是在遊玩的過程中不斷「進化」，當你完成二、三十次遊戲過後，會與剛開始玩時的體驗會完全不一樣，樂趣也會大大提升。

「成功」與「失敗」

收集貼紙是《Zombie Teenz Evolution》裡一個非常重要的元素，當收集足夠數目的貼紙，就可以打開信封，並按信封內的指示去執行新的遊戲規則。

取得貼紙的方法主要有兩種。第一個方法是完成特定的任務，就可以得到「獎杯貼紙」一張；第二個方法是完成一局遊戲，無論是任務成功或是失敗，都可以得到「腦袋貼紙」一張。

獎勵，有很多爸爸媽媽都會按小朋友的行為結果去給予，就像默書取得滿分、考試考前三名等。但《Zombie Teenz Evolution》卻告訴爸爸媽媽們，無論每一局遊戲的結果如何，我們應該獎勵的，其實是我們有沒有盡力去參與遊戲、完成遊戲。

作為父母，我們有沒有就小朋友的努力付出而獎勵他們呢？

總結

《Zombie Teenz Evolution》是《Zombie Kidz Evolution》的續集，後者已經我們家中桌遊排行榜的前列份子，但不得不說《Teenz》真的比前作更有趣，變化亦更多。《Kidz》在2019年發行時，已被譽為歷史上最好的「傳承」類兒童桌遊，但我絕對相信《Teenz》可以取代《Kidz》的地位。

雖然《Zombie Teenz Evolution》遊戲中的故事全是虛構，不會在現實世界裡出現，但是遊戲中的互動及合作卻是最「真實」不過，想小朋友學會溝通和合作，和小朋友一起解決「喪屍」危機是一個非常不錯的選擇。

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 8歲以上 / (玩學爸爸) 6歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

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