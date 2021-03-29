早前有義工在Facebook群組「天下貓貓一樣貓」內發文，指有一對中年夫婦每晚都會到西九文化區放狗，但每次放狗都不會使用牽繩，甚至會指使狗隻追咬流浪貓。有義工就曾經目睹流浪幼貓被嚇至跳到樹上不停顫抖，亦曾發現該處的流浪貓有受傷的痕迹，但未知是否由該對夫婦的狗隻造成。

義工阿糰表示自去年12月開始，便發現一對年約40至50歲的中年夫婦每晚都會到西九文化區放狗。同行的啡斑點狗目測超過30公斤，但該對夫婦卻沒有按照法例為大型犬隻戴上牽繩，直至有途人指責才會重新牽狗。此外，他們更會指使狗隻追咬流浪貓。「我們幾位義工都見過他們這種行為，他們的狗不停追趕着幼貓，嚇得牠跳到樹上不停顫抖。上次是欺負懷孕的貓媽媽，這次是幼貓，下次就可能是大家的寵物、小朋友、成人。有人好心提醒他們狗隻要拖繩，他們還會兇惡地說自己是對的。」義工阿糰又指，曾發現該區的流浪貓身上有不明傷痕，但未知是否由該對夫婦的狗隻造成。

根據香港法例第167章下的《危險狗隻規例》，凡體重達20公斤或以上的狗隻均被定為「大型狗隻」，在公眾地方須以長度不超過兩米的狗帶牽引。違反「大型狗隻」規例人士，一經定罪，最高可被罰款二萬五千元及監禁三個月，而違反與格鬥狗隻有關的規定，則最高可被罰款五萬元及監禁六個月。

記者：黃藹婷

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