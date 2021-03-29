很多時校方也想從家長的口中了解多一些有關教養的問題，而這條題目更加是「必問題」。

「請問你是如何培養小朋友的閱讀興趣？」

有好多家長便立刻告訴校方自己作為父母是怎樣安排時間令小朋友多讀書小遊戲，認為大部份校長一定接受「勤有功戲無益」的概念。

其實言談間必須留意以下三個點：

第一，能夠講出你是如何以身作則並能提供一個有規律的時間表，兼且做一名有學識的伴讀書僮！無需要不停地表態已為小朋友買下多種不同類型的書籍。

第二，究竟你在家中用了什麼方法來營造一個開心的閱讀氛圍？

第三，亦是大家要下點功夫才說出重點來的地方。一家人看了那麼多書之後又怎樣身體力行地把部份知識轉化為經驗?把學識變成真正嘅見識呢？

所以簡單一條閱讀興趣題才是考考家長真本領時候。

作者： 夠薑子*呂校長

YouTube： 「夠薑子遊學園 呂校長 X 貓貓校監」

Facebook：https://fb.me/principalcat

-----------------------------

補習升學、面試攻略、親子資訊盡在「一家人」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！