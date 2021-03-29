今年是哥哥張國榮離世的18周年，他的離開有傳是因抑鬱症影響。事實上，面對情緒問題要及早找方法處理，否則負面情緒「積積埋埋」，結果就猶如計時炸彈一樣，尤其是現今的香港人，一定要找適合的方法為自己紓壓。

靜觀練習：只要感受第一層痛苦就夠了

香港人生活忙碌，如想放鬆，不妨靜下來，嘗試靜觀，你或會有另一種體會。臨床心理學家及靜觀導師吳崇欣（Beatrice）指，靜觀是培養一種不加批判、有意識的覺察。Beatrice指，在日常生活中每一刻都可以做靜觀練習，「例如用膳時，專注感受眼前食物的香味、口感、味道，感受咀嚼時嘴部活動的感覺。腦海不要想吃飯以外的事，不要想工作，不要想時事，就靜靜的專注的，把心神投入到餐點中，其實已是靜觀練習的一種。」除此之外，也可以做靜觀伸展練習，不須刻意突破身體極限，而是感受身體的感覺。這兩年香港人會覺得無力、不安和困擾，Beatrice補充靜觀能幫助我們只感受第一層的痛苦，「你真的很傷心，真的很難過，真的覺得不安，我們只感受這一部份就可以了。如我們有覺察，我們可以有一個小休，不論是洗澡或喝水，感受一下喝水的感覺，或是做一個伸展動作，感受手部活動的感覺。未必是坐着不斷想，答案就會出現；可能是休息一會，令自己變得清醒、心緒更清，反而知道有甚麼方法能最有效地幫到別人或自己。」

早起早睡：因為早睡未必會早起

壓力或負面情緒也會影響我們的睡眠質素。如你正受失眠所困，可嘗試李誠教授的方法。精神科專科醫生李誠也多年失眠，嘗試飲酒服藥等方法也沒有，最後決定跟隨太陽光線作息，日出而作，日入而息。大家都知「早睡早起身體好」，但是失眠人士又如何早睡呢？李誠教授指正確順序是『早起早睡』，早睡未必會早起，但早起才會早一點覺得睏，所以要先調整起床時間。他清晨6時就已出門漫步，讓身體吸收自然光線，抗衡室內人造光線。不過，要提早起床對失眠人士必定很痛苦，李誠教授指比起早起更須睡前數位排毒（digital detox）。他表示：「最初我不停找藉口：天氣不好、工作太多，半年過去，我才心甘情願數位排毒。我們不要求一步登天，也不必刻意提早上床，除了睡前兩個小時digital detox。因睡前看新聞，腦袋會以為你在事件現場，這般繃緊，即使床鋪再舒服，都無法安眠。」早起的另一好處，就是多了時間吃早餐。李誠教授指腸道是人的第二個大腦，「腸道寄生10萬億細菌，重量達1.5公斤，無時無刻和大腦溝通，如果你把它們照顧得開心一些，能減少大腦對壓力過度敏感，失眠也比較少。」李誠教授奉行簡單的彩虹飲食法，以蔬果為優先，盡量讓餐盤上的顏色多樣化，自己「培養」益生菌。

壓力導致頭痛

不要以為壓力只會影響情緒，其實也會導致肩頸頭痛。香港註冊中醫林宗冠指，因頸痛而引致頭痛，西醫稱為緊張性頭痛，而中醫將此稱為頭痛。「遇到壓力會令人不自覺地上抬肩胛骨或收緊咀嚼肌，由於頸部肌肉範圍較大，並負責部份頭部活動，因此我們較易先察覺頸部肌肉收緊，但其實頭部肌肉也同時繃緊了，於是引起疼痛。除此之外，這種因肌肉繃緊而令血液循環不暢順所引致的頭痛，如加上風寒，例如吹冷氣或女士月經血虛，也會更容易誘發頭痛。 」林宗冠醫師指緊張性頭痛的症狀相對偏頭痛的較為輕，但通常影響時間較長，例如睡眠質素差或一直有壓力，並可能會演變成慢性頭痛。林宗冠醫師補充體質較寒人士較容易出現緊張性頭痛，「特別在進入秋冬後，風和寒邪加重，會令頭痛更加厲害。病人應減少進食生冷食物及冷飲，待在室內時，要注意風口位避免吹到。」

穴位按摩+茶療：促進血液循環

林宗冠醫師建議，病人可食用令人愉悅的食物如花茶來紓緩，又或者按體質進食少量辛辣食物以減輕肌肉繃緊的情況。「但體質偏熱，常有痱滋、便秘人士則不宜吃辛辣。」林宗冠醫師指醫治頭痛，會用到針灸、推拿或內服中藥，「針灸可行氣活血，改善肌肉繃緊程度；推拿主要是放鬆肌肉、糾正偏歪的關節，如頸椎關節；而內服中藥亦可改善血液供應，紓緩壓力，改善疲勞。」患者亦可以透過按摩穴位來紓緩，包括合谷穴、肩井穴、風池穴、率谷穴。林宗冠醫師建議，經常容易頭痛者可飲用玫瑰薄荷花茶及當歸川芎黑豆湯，以作預防及紓緩頭痛。「當歸是補血聖藥，可增加血液供應，令身體肌肉恢復快一點；川芎是醫治頭痛的常用藥，有行氣和止痛作用，同時可促進血液循環；白芍則可柔肝、紓緩緊張情緒。」林宗冠醫師指從中醫角度，黑豆可補腎，從而改善肝，而紅蘿蔔就可令湯水帶點清甜味，但如患者常有便秘、感冒、喉嚨痛，則不適宜飲用。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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