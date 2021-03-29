談及熊仔鼠，最為人熟悉的莫過於日本人氣插畫角色助六。在插畫家GOTTE筆下的倉鼠助六，不但嬌小可愛，還會模仿人類不同的生活面貌，例如咬住塊麵包趕上學、去戲院戴3D眼鏡看最新電影等，以可愛及接地氣的日常來引起大眾共嗚。單是助六的Instagram就已有逾30萬追蹤者，風頭一時無兩。過往助六的周邊商品例如扭蛋系列，往往因為地區因素而令香港鼠迷難以購買。但機會嚟啦飛雲！今個春天，GOTTE將為倉鼠助六於香港舉辦首場海外展覽。

場內不但會展出多幅插畫的原作，GOTTE更特意為今次展覽創作香港系列「助六遊香港」。GOTTE更說好高興可以跟香港的鼠迷分享自己的作品。談及香港作品的靈感，GOTTE說：「我想像如果助六去香港旅行；如果倉鼠的世界有香港；如果.……一邊想像一邊描繪。」今次香港版的作品，小倉鼠助六化身遊客遊覽香港不同景點之餘，還不忘拿起自拍棍自拍一番。助六的粉絲們還可以購買展覽特別紀念版畫卡，將助六帶回家。作為鼠迷的你又怎能錯過？

記者：沈敏怡

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