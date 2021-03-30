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10歲易躁「港孩」毅力做3年義工磨練謙卑 同行爸爸鼓勵：Practice makes perfect！

46分鐘前

做義工，第一下你會想到些甚麼？老人探訪？基層送暖？抑或賣旗籌款？

三月二十日，旺角麥花臣場館正舉辦不一樣的 香港遊樂場協會主辦、賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「動歷全城」創意體育計劃 義工服務（下稱:「動歷大使」）。場內的參加者歡呼四起，活力十足。今年10歲的卓朗熙，跟父母已經第三年參與該項活動。這位黃毛小子年紀雖小，但不論講解，或做示範，還真有板有眼。可是，跟父母及導師閒聊，才知道參與義工活動前的朗熙是個不折不扣的「港孩」，究竟這些年來，他是如何蛻變過來呢？

老師狂投訴兒子「兇」人

朗熙的媽媽卓太笑言以前常常收到老師致電投訴，用盡辦法仍教不好！

「朗熙讀的學校要小孩子規規矩矩，可能會對兒子造成無形的壓力。他小時候真的會『兇』同學。老師大多只告知結果，沒有多說前因後果......」收到老師投訴後，卓太疑惑地追問孩子，而朗熙只會答「不知道」或者「不是我」。卓太承認兒子性格直接，或有機會偶爾冒犯人，大感無奈說：「我都有教，但說教效果不明顯。」

後來，卓太有嘗試帶他參加做老人探訪的義工活動，冀孩子多與不同人士溝通，從而提高社交技巧。她嘆了一口氣，「朗熙跟長者無話題，始終年紀相差遠......」

有一次，卓太跟家人經過「動歷大使」義工招募活動，素未謀面的活動主任 Yammi 一見到她們一家三口，便熱烈地邀請一同加入義工行列。該活動致力招募各年齡層人士參與新興運動訓練，增加對新興運動的認識。義工除了協助計劃於社區進行推廣，更可享受做運動的樂趣，推己及人。

義工上成長課：學做好本份

成長沒有捷徑，經過時間的磨練才能蛻變。

與朗熙相處近三年的義工導師 Yammi，坦言對他第一印象是典型自我中心的「港孩」。在他投入義工活動初期，仍有「港孩」的影子。「朗熙是一個直率聰明的孩子，不過常抱有父母照顧是應份的心態。」

她舉例一次於樂富的運動推廣活動，每位義工都獲分配自己負責的崗位。然而，作為義工之一的朗熙私下走到其他攤位玩。「我當時即刻問朗熙，他表示有問過媽媽。我再問媽媽，她馬上保護兒子：『是我叫兒子去玩的！』朗熙不斷向我哭罵：『你誤會我！我已問過媽媽，我沒有這樣做！』」然後，Yammi 向朗熙道歉，承認當中因溝通不足而產生誤會。她再解釋，每位義工的角色均是平等，包括導師與父母，所以大家都要做好自己的本份。

朗熙坦言這是其中一個深刻的成長課。透過參加義工活動，接觸不同類型的人，有助提升與人相處的技巧。有時推廣活動時，亦曾經歷被人拒絕，唯有慢慢調節心態再嘗試。「我覺得自己處事成熟了。我現在會顧及別人的感受，不再那麼直接。就算不認同對方的意見，我會說：『你這個意見很好，不過可以......』而且，以前的我會好容易發脾氣，容易駁嘴。但現在會沉住氣，說少兩句。」

父母拍住仔仔做義工：Practice makes perfect！

三年做義工的堅持，一點也不容易。家人支持也十分重要！

朗熙的爸爸卓生在朗熙旁，默默地聽着兒子對答，久不久為孩子補充，到底這位最強後盾為何會支持一家人投入「動歷大使」義工活動呢？

「在學校的確有不少群體活動，可訓練小朋友的紀律與社交技巧。不過，萬一學生出現社交問題，老師未必能一次顧及眾多學生，而且往往過了一段時間才會處理問題。『動歷大使』義工活動就不同，一般活動分半日或全日，訓練時間具持續性，同時需要面對不同年齡層的陌生人，持續的實戰經驗能提高訓練孩子與人相處的技巧。這也是我最渴想他成長的地方。因始終他是獨子，較少機會接觸到陌生人。Practice makes perfect！」

再者，卓生覺得家長有機會「拍住」兒子訓練及做義工也是珍貴的親子活動，「我們一起同行，當即時遇到問題，我們即時溝通解決。」

邊學新興運動 邊做義工開眼界

朗熙的個案常見嗎？ Yammi 表示，不只是小朋友，成年人、長者一樣從「動歷大使」義工活動成長許多。

「我們的活動組合互動不分年紀，意思即是朗熙有機會不獲分配跟父母一組，而是跟一個老人家。過程中，他們要彼此認識、溝通、分工、合作。事後每位成員不但改善溝通技巧，而且接觸新興運動，眼界大開，多運動亦有助心理健康。」

(部分相片由受訪者提供)

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