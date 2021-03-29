在觀塘地鐵站旁有兩個商場，一個是apm，另一個是觀塘廣場（觀廣）。觀廣與葵廣一樣是一個平民商場，四十八元可以吃到一籠8隻的小籠包。觀廣以前是著名的鹹碟場，後來則是手機用品場，商場開業至今35年，但有人說它永遠是觀塘的「萬年老二」。

觀廣建於一九八六年，地下至三樓為商場，四樓至十四樓是停車場，十五樓至十六樓則是餐廳。但在地下（G）與一樓之間，原來還有一層M層，M究竟是甚麼？位於M層的「燒賣皇」老闆阿輝說M指閣樓（mezzanine），但這一層又不比其他樓層矮，不像一個閣樓。阿輝也曾經好奇M層是怎樣來的，跑去問過管理處，他們卻說他們也不知道，商場建好就已經是這個樣子。「我們送貨叫貨都好麻煩，要跟送貨的說清楚是地下上一層，但又不是一樓，他們經常都送錯地方。」

觀廣建成初期，觀塘正是一個熱鬧的工廠區，燒賣皇一九九七年在這裏開業時，人流很旺。下班時間，燒賣皇對出的小巷會擠得水洩不通，尤其它對面有間店賣翻版電影軟件、遊戲，每當有新遊戲推出，學生、上班族便都堆在店舖前看，十分墟冚。後來工廠北移，工業沒落，顧客由藍領工人，變成穿西裝的白領。輝哥店裏也請了兩位以前在工廠區做報館及車衣的女工，「因為做飲食比做工廠人工高，所以肯捱嗰啲都離開咗工廠。」

輝哥在觀廣二十四年，他說觀廣內部幾乎沒有改變，都是那個裝潢，唯獨店舖的間隔越來越小，在他的店旁邊，就有一間大舖間成兩間細舖，「因為一間大嘅，租金可能兩萬幾一個月，但間成兩間，一間一萬多元，對要創業的年輕人而言就容易負擔一點。」

其中一個在觀廣創業的，就是「鳳鳴腸粉」的老闆林應祺。他的腸粉店在地下，因此舖租相對貴，要數萬元一個月，「但我們經營小店的，不可能一下子進入apm那樣的大型商場，相對而言，觀廣就是一個不錯的選擇。」

林應祺本身就是觀塘人，以前經常在觀廣蹓躂，因此知道觀廣人流有多旺，「觀塘人一定知呢個商場。」以前觀廣出名賣鹹碟時，他記得有一個中學同學曾在書包跌出一個黑色膠袋，裏面有一些光碟，用不着同學開口，他們已經知道那袋光碟一定是在觀廣四樓買的。

活化砌「觀廣牆」 走廊桌椅不再

訪問期間，店舖就因電力問題跳掣，林應祺似乎已經習慣，「因為呢個商場好舊，有唔少問題，要睇你點樣去『活化』佢。」他就和附近的雞扒店「豪大大」等店合作，打算把觀廣地下其中一條小巷塑造成一條小食街，他們還在中間砌了一道「觀廣牆」，以彩色的馬賽克遮蓋原本老舊的灰白色大理石紋。

林應祺笑說，觀廣雖然是一個老商場，但他只能是觀塘的「萬年老二」，「以前裕民坊好旺時，舊麥記是觀塘的地標，後來裕民坊要拆，apm就做咗新地標，而家另一個商場凱滙即將營業，可能會係將來嘅地標，而觀廣一直存在，但絕對稱不上是地標。」不做地標也沒所謂，因為觀廣有自己的定位：平民商場。「apm格調高啲，凱滙又再高啲，但呢度好隨和，有人情味啲，亦都親民一啲。」

自觀廣落成開始就在觀塘營業的「上海一品香菜館」，三十五年來價錢仍十分親民，四十八元一籠八隻小籠包、五十一元一碟上海粗炒麵。負責人阿偉說因為商場行平民路線，「唔會喺度見到名牌店」，因此價格亦要親民。

一品香開業初期，觀廣仍未有太多食肆，後來越開越多。很多人都知道以前觀塘地下中庭擺滿枱枱凳凳，好似室內大牌檔般。一品香雖然位於二樓，但原來以前也會擺枱凳出出店舖外。以前生意好，他們在餐廳旁邊的走廊盡頭也租了一個舖位，中間隔着一個升降機大堂，他們擺滿桌椅，因此整天都十分熱鬧。約三四年前，商場收緊了消防條例，不再容許餐廳把桌椅擺出店舖外面。「我們以前這樣做的確是不合規格，只是以前寬鬆一些，現在不可以再這樣了。」

除了店外不能再擺放桌椅，餐廳內部幾乎沒有甚麼變化，收銀櫃有三十五年歷史，牆上的手寫餐牌依然是創辦人（阿偉岳父）的字迹，蒸小籠包的仍是那種竹籠。改變都在店舖外面，阿偉指着對面的店說，「這一間以前是賣鹹片的，後來賣衣服，現在變成花店；那一間以前賣雪糕，後來是文具店，現在就是一間僱傭公司⋯⋯」

小店應有盡有 「每個人都好拼命」

在一品香走出去，二樓還有一間文具店「御書房」，是Jerry Yu於二〇一九年七月頂下來的。上手是一間舊式文具店，Jerry接手後不斷為店舖翻新，賣一些新穎、特別的文具，例如一些獲「日本文具大賞」的文具，大部份香港文具店鮮有出售。

Jerry說，雖然觀廣是一個甚麼都有的商場，鹹碟舖、手機用品店、服裝店、旅行社、音響店、美容院等應有盡有，文具店也有一兩間，但像他這樣的新式文具店，則不單觀廣沒有，甚至整個觀塘區都少。於是令他決心要開店，而選擇觀廣的原因，卻不是因為人流多，「其實我間舖位於二樓，算不上是方便，因為G、M層和一樓可連接路面及地鐵站，人流固然多，但大家很少行上嚟二樓，有客人偶然閒逛，上來才知道呢一層有咁多舖頭。」

那Jerry為何仍要在觀廣開店呢？「因為我們賣的文具不是工廠區的必需品，而apm貴租舖位又細，我哋賣文具嘅一定要夠大，所以就揀咗呢度。」他覺得觀廣其中一個特點是，在這裏經營的都一定是小店，是平民開的店，而不是大財團，「每個人都好拼命，將自己辛苦儲返來的本拎出嚟做生意嘅小店。」但當凱滙落成後，怕不怕觀廣地位連「老二」也不保？Jerry指他也曾想過在凱滙開舖，但後來「發現係一個倒模式嘅商場」，就打消了這個念頭，加上觀廣的店大都出售了，由小業主擁有，業權分散，要發展並不容易。

記者：黃桂桂

攝影：簡加希、魏子朗、林正言

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