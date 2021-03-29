今天處理了另一個護食的個案，也是狗狗護食咬主人的問題。上一次的護食成因是：「吃完飯、收碗、所有好的事情都消失」，這一次的是另一種了。

網上或在狗友之間，經常都聽到有人分享如何「預防」護食問題，例如在狗狗吃飯時，不斷騷擾牠、把手伸進碗裏攪動、摸牠、收起碗讓牠做動作再給牠碗等等……然後狗狗有任何緊張或發惡的話，便捉緊牠的嘴巴按在地上。

以上的做法，基本上是賭大小。運氣好的話，你的狗以後不會護食，運氣不好的話，你的狗便會因此而引發護食相關的攻擊行為。這次的主人便是所謂運氣不好的人，他的狗狗因為他這樣的訓練引發了護食的本能。

說實在的，主人不是運氣不好，而是這種結果是絕對可以預期的。狗狗吃飯時你不去攪牠，讓牠安靜吃飯，基本上牠不會對食物存在任何緊張的感覺。但以上的做法，就偏偏要讓狗狗在吃飯時變得緊張，然後主人希望透過不斷施壓，最後狗狗可以習慣。不過，這種做法每一次也會令狗狗對人接近食物的負面聯想加強，加強到一個地步牠希望你不要再騷擾牠。

護食其實就是對食物緊張，透過各種方法把要接近的人趕走，趕不走時就直接開咬。

從小預防護食其實有更好、不會有反效果的方法，絕對不須要跟命運之神對賭。有空再跟大家分享吧。不過，如果你選擇不作任何預防但你又不希望不經意引發了護食本能的話，盡量選擇在有人的地方餵食吧，不要讓狗狗自己躲在沒人的地方吃飯。在有人的地方吃飯，而又不作任何打擾，其實狗狗漸漸會對人在食物旁邊經過的聯想變得非常中立——就是有人經過也不代表甚麼，可以不理。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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