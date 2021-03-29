輪狀病毒是一種過濾性病毒，在香港很常見，感染後容易引起腸胃炎。腸胃炎的起因，基本上超過一半都是病毒性的腸胃炎，而輪狀病毒是最常引起腸胃炎的病毒之一。因感染後的症狀與一般腸胃炎很相似，令不少掉以輕心，延遲接受治療，尤其是嬰幼兒，嚴重可致脫水，須入院治療。

嬰幼兒最易感染輪狀病毒

輪狀病毒的傳播途徑和一般腸胃炎一樣，都是病從口入。兒科專科醫生曾志豪指，任何人都有機會感染輪狀病毒，不過最高危是初生嬰幼兒，因他們感染後容易發生併發症。「第一、嬰幼兒有一階段叫口腔期，即透過進食去探索身邊事物，所以嬰幼兒更容易接觸到輪狀病毒；第二、幼兒衞生意識較差，與其他小朋友玩耍時容易互相感染。第三、小朋友身高較矮也是其中一個容易感染的原因，有文獻指輪狀病毒或一些病毒性的腸胃炎，即使相隔一段距離都會受感染；假如有人在餐廳嘔吐，幾張枱以外也可能感染到，加上嬰幼兒較矮小，容易被嘔吐的水花淺到而受感染。」

症狀嚴重可引致脫水發高燒

雖然感染輪狀病毒的症狀與普通腸胃炎差不多，都是嘔吐腹瀉，但會嚴重很多，導致嬰幼兒入院的風險也較高。曾志豪醫生解釋：「第一個原因是發高燒，因不適及減低進食而入院；第二是因嘔吐的次數較多；第三是因腹瀉的次數較多，而且大多是水狀腹瀉，容易引致脫水。」曾志豪醫生補充，輪狀病毒是一種過濾性病毒，與細菌性感染不同，不能夠用抗生素殺滅，需要靠身體製造抗體來抵禦病毒，故治療方法主要是支援性治療，「發燒的時候就用藥控制體溫，而屙嘔方面則要補充水份，預防有脫水的情況出現。」

口服疫苗效用大副作用少

世界衛生組織估計，全球每年有45萬名5 歲以下兒童死於輪狀病毒感染，而最有效的預防方法是接種疫苗。目前市面上有兩款輪狀病毒疫苗，分別是2劑及3劑。曾志豪醫生指，2劑只適合6個月以下嬰兒；而3劑則適合8個月以下嬰兒。兩者保護率都達到九成，而副作用亦十分輕微，只會有輕微肚瀉 、肚子不適、脾氣暴躁等情況。再加上輪狀病毒疫苗是口服劑，所以不會有打針後傷口痛楚、紅腫等副作用。不過曾志豪醫生提醒，有兩類人士不適宜接種輪狀病毒疫苗，「第一、是免疫系統有問題，例如先天性免疫系統有缺陷或後天因服用免疫系統藥物的人士；第二、是曾接種輪狀病毒疫苗而產生過敏反應人士，都不適合接種。」

記者：馮思穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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