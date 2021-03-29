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升小遊校團｜閩僑生創意無限 從小視野國際化 葉淑婷校長上任6年感言：這是學生第二個家

22分鐘前

牛頭角上邨沿斜路往上走至盡頭，有一間資助學校，叫閩僑小學。外界俗稱「火柴盒」校舍，麻雀雖小，卻五臟俱全。誰想到在這小小空間，孩子也有機會用小眼睛看大世界呢？

出新書送學生 冀啟發創意力

「叮咚叮咚......」久違的上課鐘聲響起。相隔農曆年長假，閩僑小學的學生終於可以回校上課了。一個又一個按序列隊，由老師帶領返回教室。小孩子甫坐下，看到葉淑婷校長，便熱烈地歡呼喝采，受歡迎指數簡直爆登。

原來，葉淑婷校長為一年級學生預備了一份禮物。「這本書叫《摸摸天空》。其實在說小朋友很想摸天空，於是想像不同方法達到所想。」

早在2014年，她已寫好繪本，靈感出自跟兒子的日常對話。最近經一名資深校長鼓勵，才決心出版成書。「因為當時有較多時間照顧兒子，他讀幼稚園時有很多奇想，亦是一位超級多問題的兒童。所以我們常常聊天。」她直言，創意和想像對小朋友均十分重要。當小孩子喜歡發問，始於好奇心，父母勿壓制。跟小朋友多討論，他們只會學得愈多，以及培養出更多求知欲。她希望孩子閱讀後，能啟發他們的創意思維。

師生翻新校舍成文藝角 鼓勵創作

要發揮創意，只限術科視音體？葉校長說不！因為每科都可以啟發創意，包括中英文！

「中英作文，若不是框死，已經有一個創作空間。另外，我們也很重視視藝、音樂和體育。疫症期間，我們沒有停過視音體。老師更是專科專教，幫助學生。」

葉校長帶記者遊歷校園，邊走邊介紹，因為處處都怖滿創作的痕跡。「這是學校的藝術走廊。學生完成的作品都會掛上去。牆身均由老師，及藝術大使一起畫。」

即使是後樓梯，校長都無放過！經老師設計及粉飾後，破舊的設施立即變做文藝交流所。

設法辦外語班/交流團 擴闊視野

除了培養學生的創意思考能力，葉校長亦致力推動擴闊國際視野的活動。

相比國際學校，津校想調整課程有一定的限制。「本身我想開西班牙文、日文、韓文班，放入去常規課程。我們有課時的限制，計下計下，不可以了。我要在有限的框框去調節。所以我便將這些外語課放在課外活動。有老師識德文、日文，不用浪費，安排在課外活動教。」

「再者，便是校舍的限制，只可以內部做好資源配套。」她解釋，學校仍有資源聘請 Net teacher，當中亦有老師從外地讀書回流工作，如加拿大、美國、澳洲等等。「我十分注重教師培育，試過去澳洲學正向教育，赴韓台學生命教育，亦會去紐西蘭、國內交流。先培養老師有一個國際視野，再帶給學生。」

疫情下照Zoom文化日：總好過無

很可惜，礙於疫情，境外遊、交流圑通通取消了。

「本來計劃去年帶小朋友去芬蘭砌雪屋。趁東京奧運，參與日本一間姊姊學校的交流活動。但都取消了..... 唯有視藝音樂教多些國際化的東西，舉例巴黎鐵塔的結構如何，如何畫等。」節日就變做 Zoom，如新年邀請人回校舞獅，老師扮財神，拍完放上網分享同樂。回來拿新年禮物。

由於閩僑百分之五十是非華語生，有韓國、印度、紐西蘭學生皆受疫情影響沒法回港，然而他們仍會按課時出席。所以即使回復面授課，黑板前都會有一部電腦，一邊面授，一邊跟滯留在境外的學生 Zoom。老師會以 Whatsapp 保持師生聯絡。

但有一件事，她堅持學生回校參加，就是課外活動。「學生正值一個黃金期要去活動伸展。尤其小一基本上沒有上過面授課堂似的...... 」本身活動逢星期五放學前做，現在唯有均安插活動在平日放學前做。「因為很多學校停辦課外活動，很多導師都無工開。我覺得要同舟共濟，照辦對學生有益，對方又有利。當然上課時人數減少 ，坐得鬆動。活動可以個別做，如扭計骰、縫紉、科學實驗。少人過平時的堂。學生開心，導師又開心。」

6年感恩師生齊心：這是學生第二個家

不經不覺，葉淑婷校長在閩僑小學上任已踏入第六個年頭，她感恩家長老師都十分齊心，愈來愈多人報讀插班。「我初來到，沒想過 2015年香港社會還有這麼殘舊的學校。後來更發覺不只是一間半間，還有幾間火柴盒學校。幸好政府開始重視。老實說，學生又怎會想在殘舊環境學習？這是學生第二個家，我想佈置這兒充滿家的感覺。」

她指出，好難斷定這個階段的小朋友是否適合這間學校，反而最重要的是家長的教育理念是否一致。除了派位，自行報名的，都只是見下面聊聊天。

「有一次，媽媽抱着小孩報名，面見過程中，小孩子弄過校長桌上的東西。我心想：那我桌上又真的插滿奇形怪狀的文具，確會令小朋友很想碰...... 我不會因此而扣分，都會收，總之適齡就可以。插班正常都會考試，但考得好不好，不會斷定收不收他。」

記者：戚韻瑤

攝錄：輝、Fung

(部分照片由學校提供)

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