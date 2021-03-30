很多小朋友都很喜歡「龍」這種「生物」。從遠古時代的「恐龍」，到故事及卡通片中經常出現的「飛龍」，甚至是出現在 Pokemon 中的「小火龍」，總會有一堆瘋狂的小粉絲愛上這些已經絕種多年或者從未在真實世界出現過的生物。

桌遊世界中的「龍」

「龍」可以說是桌遊世界裡其中一個最大的主題，如果您嘗試在被譽為「桌遊界維基百科」的 boardgamegeek 網站搜尋「dragon」一詞，您會發現單單是名字中有「dragon」這個詞語的桌遊已經超過1000個，大家可想而知，「龍」在桌遊世界中到底有多受歡迎。

在兒童桌遊中，也有很多以「龍」為主題的作品，就如分別於2010年及2018年取得「德國年度兒童遊戲大獎」的《火龍彈珠檯》(Diego Drachenzahn)及《龍之吐息》(Dragon’s Breath)。

這次跟大家介紹的桌遊，也是以「龍」作為主題，它就是於2020年才面世的《龍米諾》(Dragomino)。

「龍」與「骨牌」

《龍米諾》的英文原名為《Dragomino》，是由「Dragon」和「Domino」兩個英文單字組合而成。「Dragon」的意思相信不用再作解析，但「Domino」您又知道是甚麼嗎？

「Domino」就是「西洋骨牌」。雖然它叫西洋骨牌，但其真實的起源卻是來自我們中國人的一個賭具：牌九。它在十八世紀初才正式傳到歐洲地區，並在歐洲地區發展出不同的玩法 。Domino在桌遊界也很有地位，很多設計師也會以它作為藍本來設計桌遊，就如2016年得到多個國際桌遊大獎的《多米諾王國》(Kingdomino)就是其中一個非常成功的例子。

《龍米諾》的盒上印著「My First Kingdomino」，顧名思意，就是《多米諾王國》的兒童版，可以讓年紀較少的小朋友也可以感受到「Domino」的樂趣。

「龍蛋」與「機會率」

《龍米諾》這個桌遊最吸引我的地方，就是可以讓小朋友運用機會率去進行遊戲。

「紅色的龍蛋有4隻，當中有3隻可以孵出小龍；藍色的龍蛋有11隻，當中有7隻可以孵出小龍；那麼，我當然會選紅色的龍蛋！」這是玩學哥哥在玩《龍米諾》時經常出現對話。有時候，我會順勢問玩學哥哥為甚麼會作出這樣的決定。

「因為紅色的龍蛋會比藍色的龍蛋更容易抽中小龍嘛，那麼就更容易得到分數，不是嗎？」這是玩學哥哥的回答。

《龍米諾》這個桌遊的玩法是輪流在打開的地形版塊中挑選一塊，與自己原有的地形版塊拼在一起，如果能將相同的地形拼合起來，就可以在按其地形去揀選一隻龍蛋並翻開，如果能翻到小龍，就可以得到一分。

《龍米諾》有六種不同的地形，每種地形均有7隻小龍，但由於每個地形中龍蛋的數目會不一樣，如火山地形有9隻龍蛋、沙漠地形有14隻，所以在遊戲開始時，每個地形能夠得到小龍的「機會率」是完全不一樣。隨著遊戲發展，因為龍蛋不斷被抽走，每個地形夠得到小龍的「機會率」會不斷發生變化。小朋友玩《龍米諾》時，就要每一輪都思考，如何行動才有最大的機會得到小龍。

總結

單看《龍米諾》的美術設計及遊戲配件，以及以「龍 」作為主題，已經能令小朋友愛不釋手。再加上可以讓小朋友在遊戲中不斷進行「機會率」估算的操作及比較，這種重要的技能會在遊戲的過程中不斷成長，相信對於他們日後接觸相關的數學概念如分數、百分數或比例等，都會很有幫助。

【基本資料】

建議年齡：(出版商) 5歲以上 / (玩學爸爸) 5歲以上

支援人數：2-4人

遊戲時間：15-20分鐘

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