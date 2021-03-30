Canon一口氣為EOS R5、R6、1DX Mark III三款相機推出軟件更新，加入新的影片拍攝功能以及改善了相機的操控性。

這次更新EOS R5新增最多功能，R5推出時，1080P解像度僅支援60fps錄影，更新後終於加入1080P 120/100fps錄影，實用不少。此外，R5也新增了C-Log 3這個Cinema EOS電影系列攝錄機專用的格式，可以保留更多高光細節以及漸變層次。

更新後EOS R5、R6和1DX Mark III都新增IPB（Light）影片格式，顧名思義就是壓縮率更高的格式，檔案大小只有正常IPB的一半。而R5和1DX Mark III則新增RAW（Light）格式，可拍攝體積更細的RAW影片。EOS R5和R6也會加入電子全時手動對焦功能，提供近似環型USM鏡頭的全時手動對焦操作。用家即日起可以到Canon官方網站下載三款相機的更新。

記者：梁志穎

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