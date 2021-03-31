香港著名的馬拉松跑手楊錦鴻（金毛）昨日（3月30日）不幸因肺癌離世。一向體能甚佳、曾挑戰世界六大馬拉松，並完成全面「SUB 3」（3小時內）目標的金毛，2019年尾確診肺癌三期。他近日在社交媒體透露，肺癌的病情已不能逆轉，亦開始出現心臟衰竭，沒想到帖文發佈後不久後，他終敵不過癌魔離世，終年51歲。

肺癌是本地十大癌症殺手之一，據香港癌症統計中心的資料顯示，肺癌於2018年的死亡率位列首位，在所有癌症死亡人數中了佔26.4%！

在香港，大部份肺癌患者確診時已屆中晚期，原因是早期肺癌沒太多明顯症狀，患者或會出現久咳不癒、經常感到疲倦、咳嗽或深呼吸時胸部、背部或頸部感到隱隱作痛、容易氣喘的狀況。由於上述症狀跟其他疾病相似，容易令人掉以輕心。有部份患者直至咳嗽時肩頸、背都感痛楚才求醫，但此時腫瘤可能已大到壓逼神經而引起疼痛，故醫生建議，如以上症狀持續超過三星期，便應盡早求醫。

當病情惡化後，腫瘤或會轉移至肺臟，又或者轉移至肝、腦、腎上腺其他身體部位，而且當肺部不能正常運作時，心臟要更用力把氧氣供到身體各部份，這亦可能會引致心臟衰竭。

現時一般的身體檢查項目，均會包含肺部X光檢查，但肺部X光片所提供的影像，很多時都難以分辨是癌症抑或其他如肺膿瘍（lung abscess）的情況。故肺X光如有異常，均須轉介至專科醫生，再按情況進行如內窺鏡檢驗、切片檢查或影像引導肺部活組織檢查等方法斷症。不過，切片檢查均有一定風險，如肺部切片檢查，有機會會引發如氣胸（Pneumothorax）的併發症。

在肺癌同樣普遍的美國，為了盡早找出早期個案，美國癌症協會建議高危人士，如年齡在55歲以上、又或者戒煙未足15年，可每年進行低輻射電腦掃描（LDCT），作為肺癌篩查方法，此方法是以高解像度電腦掃描來分析接受檢查者的肺部情況，比肺部X光更能偵測到初期的腫瘤。

雖然透過低輻射電腦掃描（LDCT）發現的腫瘤，經進一步檢查化驗後有機會是良性腫瘤，也專業人士指如果用作肺癌篩查，可能會造成額外的醫療開支。不過可以肯定的是，低輻射電腦掃描（LDCT）的確能有效減低肺癌的死亡率，本地一些醫院的肺部檢查計劃中，亦有採用低輻射電腦掃描（LDCT）作為肺癌篩查方法，建議進行檢查前先咨詢醫生意見。

資料來源︰香港癌症資料統計中心； 香港防癌會；美國癌症協會；cancercenter.com

撰文︰李飛

編輯：鄒仲安

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