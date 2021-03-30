「你個百厭星﹗又試做做下功課走去玩﹗明明上星期先俾班主任投訴完你上堂成日出位又搞住其他人，聽日又要同你去見家長﹗……」半是崩潰、半是憤怒的媽媽叫罵聲，常出於在我小時候鄰居。現在角色轉換，不少是來自找我做評估治療的家長們。

「百厭星」、「馬騮」呢類稱呼上一代應該不會陌生，現代較多人則會用ADHD、過度活躍去形容，而且不止是小朋友，亦多是大人之間的戲稱。常有家長說小朋友只是比較好動，不要標籤他為「問題兒童」，小朋友比較調皮的確無可厚非，不過影響自身學習、阻礙到別人甚至被投訴，家長如何都要正視一下。而且所謂標籤，更多是我們合力早日找出原因，早日開始修正的啟程點。

曾有一位成年人找我，原因是他轉了幾次工，每份工都被老闆指工作表現欠佳，「跳脫」的行為亦影響同事工作。他曾嘗試改變，但總是有種無力感，他亦因此十分困擾，壓力很大。細問他做了什麼行為引至投訴，例如有：

經常按捺不住，說話時會打擾對方

工作時難以保持專注

處事衝動

處事或工作欠規劃

常忘記事情或工作細節

情緒容易波動

經常遺失物品

在一番討論後，原來這個長大了而跳脫的他，小時候「有過之而無不及」：

難以保持安靜，說話過多

上課不專心，常聽不到老師講解

在座位經常扭動身體，無法安坐

做事欠條理

常欠功課

公園玩時，最愛高危動作

經常遺失私人物品

如此研究起來，倒是能明白幾分了。小時候的他雖然頑皮，但也是個聰明的小孩，成績不是最好，但最少不至於留班，被投訴時亦只當作是天生性格如此。沒有好好理解，自然亦沒有做什麼去修正，最多被罰抄或記過。到長大了，因社會的束縛，自然是少了點衝動，但跳脫的行為仍是有點與別不同，亦影響工作表現。

其實這樣的例子不少人都有點熟識吧，因綜合各研究報告，每100名學齡兒童中，就有3至7人患有ADHD （香港數據為6.7%），數字並不算少。ADHD中文是專注不足 / 過度活躍症，患者的大腦運作會與一般人有明顯差異，導致其集中能力及抑制衝動能力相對較弱，為學習、生活和社交帶來負面影響。部分患者的症狀主要是「專注力失調」，有的主要是「過度活躍」，也有些同時兼備此2大症狀，醫學上會劃分此類患者為混合型「專注力失調/ 過度活躍」。

因應患者類型不同，ADHD的治療亦十分多樣化，但主要都是針對式的藥物或持續的行為修正訓練，大部份經治療後整體情況亦會有顯著進步。當然整個療程最重要的還是家長應先了解小朋友的情況，才可早日選擇合適的治療方針和輔導方法呢。

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鄧萬豪醫生

精神科專科

香港中文大學內外全科醫學士

香港精神科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(精神科)

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