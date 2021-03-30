May說：「我經常搭車暈車浪，但我職業係巴士司機。」25歲的她已有兩年駕駛巴士經驗，常被人以為是巴士迷才當巴士司機。實情是高中時，和同學討論畢業後去向，原本只打算考車牌代步的她靈機一觸，想到既然要考車牌，不如就做巴士司機，因為她認為這職業很有使命感。現時為九巴半職員工的May，月入約一萬三千元。她表示，從小到大乘坐巴士都暈車浪，不是暈就是嘔，於是讓每個乘客舒舒服服地到達目的地就成了她當巴士司機的目標，但當做了巴士司機後，她發現並非司機問題，而是巴士車款問題。她指出，由於舊款的巴士油門和迫力遲鈍，所以司機較難控制舊款巴士，避震效果相對新款巴士差，因此乘客容易出現暈車浪的情況。

駕駛巴士雖稱不上很難，但必定累，May曾有一段時間經常駕駛71A線和75K線，這兩條路線都採用舊式巴士車款。舊車款的軚盤和油門偏重，特別是對女生而言，駕駛時需要比較用力，所以工作後會肌肉疲累。巴士司機責任重大，並非只沿巴士路線開車就可以了，除要留意路面狀況，還要兼顧車上的乘客。

帶食物返工 同事以為外賣妹

May是行內數一數二的年輕女巴士司機，初入行時同事都誤會她是來找失物的乘客，也有同事以為她是巴士站長女兒，當她拿食物上班時，又有同事誤會她是負責送外賣的，從沒有想過她是一個巴士司機。曾經有乘客因May是女司機而瞧不起她，該乘客一上車就立刻以鄙視的眼神瞧着May說：「女司機！」身形細小加上年紀輕，令不少乘客都對質疑她的駕駛技術，哪怕是對其駕駛技術一無所知，甚至見工前她知會家人到九巴公司求職，她母親也擔心她的駕駛技術，提醒她不要撞車，但她深信大眾認為女人駕駛技術差這個謬誤，是可以改變的。

女生冒失、駕駛技術差、逆線行駛、不懂泊車……May全都不認同。當巴士司機後，她反而增加了駕駛私家車的安全意識，因為她清楚知道大型車輛的盲點在哪裏，所以當自己駕駛私家車時會盡量避開盲點。當大家以為大型車比小型車更難控制，May反而認為大型車的視野較廣闊和安全，更能看清路面情況，「因為坐喺前轆前面，同埋又坐得高，揸車仔就好似唔係睇到好多嘢。」

May乘搭巴士上班時，都會站在駕駛席旁觀察司機的駕駛竅門。被問到之前一直駕駛小型私家車，上班時要駕駛體積龐大的巴士會不會不習慣，她表示巴士和其他車輛最大分別是長度，亦是最難適應的地方。駕駛私家車很少會顧及車尾，但巴士長度由十至十二米八不等，駕駛時需顧及車尾會不會撞到物件。另外，May也得花點時間適應巴士軚盤的大小，巴士軚盤大，比私家車左右需要各多一圈軚。每次入彎，巴士需要開到很前才可轉彎，但私家車一起步就可以乾淨利落地轉彎。May舉例，如74A行大埔公路，相對比較多彎，較考功夫，但慶幸路段並不難轉。

鍾情小福星 配件多油耗低

為提升駕駛技術，May下班後還會開自己的「小福星」Toyota Starlet EP91去練習巴士路線。這款車屬於「飛仔車」一種，飆車一族很喜歡買來改裝，因這車性能不是特別突出，但勝在有很多配件可以後期改裝。可是May並不着重性能表現，她買這部車全因車身細小可愛和耗油量低，並謂女生駕車不會太兇狠，所以前驅車和後驅車並沒有分別，買車只取決於外觀。她笑說：「有次駕駛小褔星經過巴士站，突然有『幻聽』，聽到有乘客按鐘想下車，差點扭了入巴士站。」

自買入Starlet EP91後，May養成morning drive的習慣，她喜歡假日早上驅車到石澳和鹿頸。「自己揸車，冇乘客，冇巴士長度限制，想去邊就去邊，自己規劃路線，停邊就停邊，想播乜音樂就播乜音樂。」雖然May喜歡駕駛巴士，但認為morning drive才是真正屬於自己的時間。她嚮往自由，喜歡慢慢揸車，沿路欣賞風景，享受一個人單純的駕駛時光，掌握自己的方向、控制自己的軚盤。

採訪：葉家淇

拍攝：尹彥翹、陳濤

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