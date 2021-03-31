《哈利波特》系列風靡全球，最近宣佈由華納兄弟經營的「華納兄弟哈利波特影城」，繼英國倫敦的大本營外，即將落戶日本東京，亞洲忠粉們日後不須再遠赴歐洲，亦能體驗哈利波特中的魔幻氛圍。

哈利波特影城選址東京「豐島園」

東京哈利波特影城選址是位於去年8月結業、由西武鐵道經營了94年的兒童遊樂園「豐島園」舊址。美國華納兄弟公司已與西武鐵道簽訂合約，將部份舊址改建，成為繼英國後全球第2座哈利波特影城，展出多個拍攝道具、服裝、還原電影場景等，暫定2023年上半年開幕。

還原經典電影場景 Cosplay角色

據官方日前公開的宣傳片顯示，影城園區全場佔地約3萬平方尺，不設任何遊樂設施，並將依照倫敦影城設計，分為攝影棚及外景攝影場地，除了展出多款《哈利波特》電影拍攝時真實使用的道具、服裝外，更會還原電影中多個經典場景，包括霍格華茲學校內部、9¾月台、斜角巷及禁忌森林等，供遊人一邊模仿電影角色，一邊在場景中拍照留念。

此外，園區內亦設有多個動態展覽，向公眾展示《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》兩套電影系列的魔法世界觀，以及電影劇組背後拍攝手法等，預計可花上半天時間遊覽。

東京華納兄弟哈利波特影城

開幕日期：2023年上半年

地址：東京都練馬區向山3-25-1

網站：www.wbstudiotour.jp

資料來源：華納兄弟哈利波特影城

撰文：石嘉盈

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