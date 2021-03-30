移民英國27年的Andy，是英國劍橋亞洲超級市場的老闆，他的店舖在去年疫情最嚴竣的時候開張，兼營網購。店內不但售賣香港人最愛的菠蘿包和新鮮蛋撻，還有英國本地游水海鮮及新鮮蔬菜。如果顧客從網上訂貨，貨品翌日就會送至全英國。

餐飲酒店生意停頓 開亞洲超市拓展商機

雖然不少人都認為在英國經濟下滑時籌備新生意太冒險，但是Andy沒有因此而卻步，反而認為疫情帶來商機。在英國第一次封城期間，Andy原本經營的生意，包括酒店﹑餐廳及教育均被迫停頓，令他不斷思考如何拓展生意範疇。最後他決定開設超級市場，並兼營網購平台，希望送貨地點即使遠至蘇格蘭，也可以在24小時內送到。談到新的發展，Andy希望透過科技接觸到全英國︰「英國有七千萬人，就算我只接觸到百分之一，也很不錯。」談到最受歡迎的貨品，Andy發覺英國人不但喜歡亞洲食物，當中更有不少會煮中餐，因此中式醬汁十分暢銷。

揀超市舖位要有充足車位 改動建築物須配合市政府要求

Andy籌備超級市場生意的第一步是尋找舖位。Andy門市的總面積大約六千呎，樓上是貨倉和辦公室。劍橋是遊客區，市中心一舖難求，即使有空舖騰出，租金也十分高昂。面對成本壓力，Andy最後選擇了火車站附近的貨倉。雖然地方不算就腳，但勝在租金相宜，而且地方較大，有泊車位。英國人習慣周日駕車到超級市場購物，充足的車位有時候比就近的地點更為重要。即使找到合適的舖位，也不代表門面可以按自己的心意設計。劍橋有很多受保護的建築物，也有不少保育區，因此任何改動都需要配合當地政府的要求，不能輕視。Andy就分享，他在劍橋市中心也開設了一間食店，當時裝修期間不但要提交整個設計圖則給市政府，設計還需要迎合劍橋大學形象。

港人做事有效率 先打工建立基礎

Andy認為，香港人做事有效率的特質是在英國做生意的優勢。他認為英國人態度從容，缺乏香港人的危機感。他寄語準備移民英國的香港人，面對疫後的英國要有心理準備︰「這個疫情對劍橋影響真的十分大。我的餐廳上年前前後後休息了半年，今年完全沒有營業過。」他勸勉想來英國創業的朋友，不要操之過急。即使希望成為老闆，到埗英國頭半年至一年亦應先打工，不要太快創業。一來工作帶來穩定收入，二來工作的每一天都是增值自己，令自己更認識英國文化，這些都能為未來的生意紮下穩健的基礎。

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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