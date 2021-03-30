復活節想與家中毛孩找個地方好好玩樂一番？四月初一連兩星期的赤柱廣場Paws Galaxy「寵物海濱嘉年華」就不要錯過了！場內的市集除有大量攤位外，更有不同類型的打卡位和工作坊，更設有慈善狗巴士助你往返赤柱，方便飼主之餘，人寵都可以玩得開心又放心。

今次的「寵物海濱嘉年華」於4月3、4、10及11日連續兩個周末於赤柱廣場舉行，以「星系」作為今次嘉年華的主題，最矚目的必定是2.5米高的「毛孩衝天火箭」，帶埋毛孩打卡就最適合不過。此外，嘉年華設有多個不同類型的工作坊，如毛孩訓練示範、寵物美容護理示範及諮詢、毛孩瑜伽及按摩、毛孩障礙體驗、寵物急症及處理方法、獸醫諮詢及穴位保養、寵物飾品製作及寵物速畫等。而旁邊的美利樓亦設有逾20個特色攤位，售賣本地手作寵物主題精品、用品及食品。

此外，大會亦特別與狗狗巴士合作，安排往返接送，方便參與活動人士和愛犬往返活動場地，十分貼心。每位乘客只須捐出60元（來回程，包括一人及一狗），即可於4月3、4、10及11日乘坐，與愛犬往返九龍、新界及赤柱廣場，車資將全數撥捐「救狗之家」。

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寵物海濱嘉年華

日期：4月3日、4日、10日及11日（星期六及日）

地點：赤柱廣場天幕廣場

撰文：Karl Li

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