餐桌上的酒精小飲怡情，但如果長期飲酒過量，很容易導致「酒精性脂肪肝」，如果不加理會，繼續不節制地飲酒，就很容易進展成肝炎、肝硬化、肝癌，一旦肝硬化便成為一個不可逆轉的肝臟病變。

中醫角度看飲酒

在中醫角度，認為酒性甘、辛，大熱、有毒。少飲可以行氣和血、通行一身之表，也可以作藥引，幫助行藥勢，通血脈。在冬天，或者陽虛的人士，飲少量的酒，酒性辛溫發散，的確可以幫助增加氣血循環。但過飲則傷神耗血，灼傷胃陰，容易動火生痰，可以導致濕熱諸病，損傷脾胃。此外，長期飲酒過量，容易熏蒸肝膽，出現肝膽濕熱的症狀，例如頭疼頭重、目黃、口亁口苦、口氣、小便黃赤等。

最理想的做法當然是要有節制，限制自己的飲酒份量。建議男性每天不要超過20g酒精，女士不要超過10g酒精。舉例，大家最常飲的啤酒，男性不宜超過570ml，女士不宜超過285ml；如果是葡萄酒，男性則不宜超過220ml，女士不適宜超過110ml。

消化不良避免飲啤酒 飲少量葡萄酒可改善手腳冰冷

在炎熱的天氣，聚會的時候大家都喜歡喝冰涼的啤酒，但經過冷藏後的啤酒，酒性偏於寒濕，脾胃欠佳的人士，經常出現消化不良、納差、腹瀉、大便溏的症狀，便應該避免不要喝啤酒。

至於葡萄酒、紅酒和白酒，經常被宣傳為可以降低心血管病的風險、預防中風等等的功效，原因是紅酒中的葡萄皮含有白藜蘆醇，是一個有高抗氧化作用的物質，幫助清除身體的自由基，所以普遍相信有助預防癌症。但是須注意，葡萄酒雖然含有白藜蘆醇，但亦同時含有酒精，所以在吸收高抗氧化物的同時，亦都吸入酒精，也對肝臟健康構成影響。在中醫角度，適當飲用少量的葡萄酒，可以幫助辛溫通脈，幫助溫陽補血，對於經常手腳冰冷、氣血相對虛弱的人士有幫助。

還有在晚上11點至凌晨3點，是人體肝經及膽經，經氣巡行最活躍的時間，是肝膽排毒的高峯期，故建議飲酒的最佳時間不要超過晚上11點，以免影響肝臟的排毒工作。

節日聚餐飲酒後 幫助解酒茶療

中醫解酒茶療 （一人份量）

功效：解酒醒脾、健脾祛濕

材料：葛花20g、春砂仁3-4粒、陳皮1片、生薏仁10g

做法：先用滾水把以上材料洗乾淨，之後放於茶包袋中。然後把茶包袋加入400mL熱水沖泡20分鐘後即可飲用。

葛花有解酒醒脾的作用，常常使用在酒醉後紓緩不適。配合陳皮及砂仁，幫助健脾理氣化濕，可以解除因飲酒引致的濕氣。生薏仁性微寒，有利水滲濕、利小便的功效，加快把酒精從小便排出。

撰文：香港註冊中醫何慧欣醫師

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