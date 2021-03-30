日清食品向來有不少搞作，好像之前跟Bandai聯乘的杯麵模型，吸引了不少杯麵迷去購買。而日清在日本更有旗艦旅遊景點「合味道紀念館」，每年吸引不少遊客去朝聖，作為遊日的行程之一。雖然今年受到疫情影響，大家未能出國，不過現在香港也有合味道紀念館，讓大家可以一解旅行癮。

香港合味道紀念館在3月29日正式開幕，位於尖沙嘴中港城，佔地近一萬呎，當中有不少的打卡位，如最大特色的杯麵牆、高達3米大杯麵等，此外館內還有三大工作坊，分別是：「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」及全球獨家限定的「榖物麥片工作坊」（My Granola Factory），連日本的紀念館也是沒有，若要參加工作坊，必須預先在網上購買門票。

「我的合味道工作坊」的 票價為$60，需時30分鐘，這個工作坊跟之前在機場的「我的合味道工作坊」一樣，大家可以自行選擇喜歡的配搭材料，之後可以在杯身畫上自己的設計，其後更可以了解製作杯麵「逆向思維」的過程，即是把杯身蓋上麵條，而不是平日把麵條放進杯中。

而「出前一丁工作坊」將於4月中正式開放， 票價為$120，需時90分鐘。會是從頭開始製作出前一丁，由搓揉麵粉到切麵，再到使用「瞬間熱油乾燥法」炸乾麵團，到包裝設計等步驟，全程也可以自己親手做。不過要注意一點，參加此工作坊是必需兩位一起參與，想參加就要找朋友一起去。

「榖物麥片工作坊」的票價為$60，需時30分鐘，可以在這個工作坊了解榖物麥片是如何誕生及其製作過程，之後可以選擇自己喜愛的材料，而且還會有「是日精選」配料，去的時候記得問一問工作人員當日會有甚麼提供，之後更可以自己設計包裝。

另外，紀念館更設有紀念品店，免費入場，想知道有甚麼紀念品及工作坊是怎樣，即刻去片啦！

合味道紀念館香港

地址：尖沙嘴中港城2樓26-35號

網址：www.cupnoodles-museum.com.hk

記者：鄭煒霖

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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