香港的動物保護組織LAP最近輾轉接收了一隻6個月大的雄性貓咪Legolas，當時牠的肛門及尿道口因嚴重發炎而呈含膿狀態，亦因為不能正常排便而使腎功能下跌。經獸醫診症後，估計Legolas曾被人以猛烈拉扯尾巴的方式虐待致神經受損，最終無法控制排泄。幸好留院數天後，Legolas情況已漸趨穩定。現時LAP正為牠的急症留醫和檢查費用進行眾籌，同時亦希望尋得大愛的領養人願意繼續照顧Legolas。

動物保護組織LAP接收Legolas後，日前貓咪突然出現嘔吐及無法排尿的情況，送往急症後發現牠因尿道阻塞而導致腎功能下跌。經過連日的插喉、放尿、抗生素等藥物治療後，Legolas的情況幸好已漸趨穩定。由於Legolas不能自主地控制排便，估計過往因長期被人以尿片包裹，終使肛門及尿道口發炎情況越趨嚴重並出現尿道阻塞。獸醫診斷指，Legolas曾被人暴力地拉扯尾巴以致神經受損，現時尾巴至尾巴根部已失去感覺，同時括約肌附近的神經亦已壞死，因此不能自主地控制排便，有可能需要永久依靠人手放尿。如照顧者沒有小心留意排尿量，更有機會再次引發尿道阻塞或尿道炎。

LAP的義工表示，Legolas腎臟功能沒有永久受損屬不幸中的大幸，現時正為牠的急症留醫和檢查費用進行眾籌。「Legolas非常乖巧而且活潑，但因為須要依靠人手放尿，領養人或需長時間在家照顧。」希望有愛心人士願意給Legolas一個永遠的家。

記者：黃藹婷

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