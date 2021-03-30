市面上的抽濕機款式形形色色，壓縮式及熱石式抽濕機有甚麼分別，如何挑選出性價比最高的抽濕機呢？邀來香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉教大家看能源標籤選購抽濕機和一些使用技巧及安全攻略。

熱石式和壓縮式抽濕機

「常見的抽濕機分為熱石式和壓縮式，還有第三種混合兩者的混合式。壓縮式的原理就像一台較小的空調，以壓縮機把冷凍部份凝結成水，就像冷氣機的抽水現象，不過能量水平較低。」至於熱石式主要是物理原理，把熱石加熱，然後把水份從熱石取出，因此熱石式的用電量較大。熱石的溫度較高，提升室內溫度，因此較適合在冬天使用；而壓縮式像空調，效能較高，用電量較少。

至於混合式則是兩種混合，因此功能集合了兩方的好處，但一般價錢較高。其實兩種的壽命也差不多，不會說那一種較容易損壞，因為當中的機件分別不大，因此兩者的使用年期相若。

除了基本的抽濕，現時大多的抽濕機也具空氣清新、殺菌等功能，其實這類型的電器也是利用空氣的流入和流出運作，基本上來說只要加入濾網過濾。因此廠商便把多種技術混合到抽濕機中，順帶加入空氣淨化、清潔、消毒濾網等淨化機的功能，效益大之餘性能穩定。

挑選抽濕機

鄭教授指要挑選合適的抽濕機要留意數個項目：一般要看它的水箱容量，水箱容量較大的話，方便用家不用經常換水；第二是它的抽濕量，一般而言，抽濕量與能源單位有關，例如每度電所抽到的水份，這是最重要的部份，因為使用多少電量，顯示它真正用電的功能或是電費用量等等。

「其實我建議用家可使用能源標籤的數值比較，因為廠家顯示的數值各有不同，例如抽水量多少是以不同環境下的測試，即有可能有些使用30°C，有些使用26°C室溫；有些使用濕度80°，有些使用濕度60°，因此比較較困難。」使用能源標籤比較的好處在於，大家也是在同一環境、同一規格下測試，因此較為準確。

「看能源標籤，可見其中一行是Energy Factor（能源效率），所顯示的是每個千瓦小時抽濕多少公升，每個千瓦小時即是用電量（大約一個千瓦小時是一度電），因此這個數字越大越理想。香港的電費大約是一元一度電，因此2.13公升／千瓦小時的意思是每一元可抽2.13公升的水份。」

抽濕機異常要盡早更換

教授更提醒，當抽濕機有異常的情況出現，便應該要盡早更換，避免家居意外發生。「其實抽濕機的原理大致與空調一樣，使用相同的壓縮機原理，不過與空調倒轉，亦較為細小。等於把小型空調放到抽濕機中，因此拆開抽濕機，可看見當中的零件非常緊迫。」由於當中的零件緊迫，當摩打開始退化、損耗和損壞，會有一定的危險。教援指，很多時候拆開抽濕機，會看見當中非常污糟，內部全是黑色、發霉，但表面完全看不出來，隔塵網也很乾淨。因此用家要留意，如果味道改變、運作聲音嘈吵，便要考慮更換新抽濕機。

因為有味道即機件中藏垢或發霉，運作聲音嘈吵便是摩打或是壓縮機、加熱部份不正常運作甚至損壞，因為這些警號告訴我們，當中的機件老化。過往抽濕機發生火災的事件，也是摩打損壞或過熱和機件積塵而燃燒。尤其用家很可能在沒有人的情況下使用抽濕機，因此機件的安全很重要，避免發生意外。

5招延長抽濕機的壽命

1. 先讓抽濕機熱身

假設隔了一段時間後重新使用抽濕機，例如相隔了一年後再開始使用，注意首次開機不要在過濕的環境使用。應先在較乾的環境，讓抽濕機熱身，讓機件熟習運作，及觀察當中有沒有操作異常，例如摩打變得嘈吵，亦應把濾網中的塵埃清理好才正式使用。

2. 不要在浴室超濕時使用

要留意在太濕的環境使用也不太理想，容易令機件故障、隔塵網損壞，而且令壓縮機高壓工作。假設浴室剛洗完澡，空間很濕的話，不要立即開動抽濕機，應先用抽氣扇令空間稍乾，減少空間的真正水份，才是使用抽濕機。

3. 注意通風位置

普通正常使用，也要注意抽濕機的入風和出風位，兩者均不能被物品遮擋，因此不應放近牆邊，阻礙通風，令機件過熱。當然，在乾衣操作時，也要注意衣服不能太近，因為阻礙風口令操作異常，損耗機件。

4. 可拖板使用，但不要太過份

其實抽濕機的用電量不高，大約是400w，一般的家用拖板也能負荷，當然也不能數個機件插在一起，影響拖板性能。

5. 妥善收藏

另外，使用後要好好收藏，要把抽濕機像空調一樣包裹着，減少積聚塵埃，也要留意要安置在室溫的地方，避免太陽直曬。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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