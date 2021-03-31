全新一集《Monster Hunter》系列遊戲《Monster Hunter Rise》（魔物獵人 崛起）再度重回任天堂懷抱，於Switch上推出，不少人搶購遊戲之餘，亦再度引發買機潮，連帶Switch Pro手掣亦銷量急升。其中《Monster Hunter Rise》特別版Switch Pro手掣非常搶手，很多玩家為了有更好的遊戲體驗，會選擇另外購買Switch Pro手掣屠龍，不過，Switch Pro手掣一直以來的問題原來仲未解決。

Switch Pro手掣的L/R掣接觸不良的問題，其實一直存在，L/R掣輕按沒有反應，要很明顯地大力按下才有反應，須知道《Monster Hunter Rise》的L掣預設是揀選道具之用，是非常重要的按鍵，要大力按下再確認是否有反應，根本就打唔到機，本來想追求更好手感，現在反而得不償失。這問題在近兩三年間，網上已有不少人討論過，有用家會拿去原廠維修，台灣甚至有用家成功退款，這足證是Switch Pro手掣質素QC的問題，而且中招的機會似乎頗高。

近日有用家新購入《Monster Hunter Rise》版Switch Pro手掣，其中L掣接觸不良，由於是原廠手掣，按任天堂官網指示後，於3月28日預約維修，竟然要等到4月8日才能拿上維修中心，不知道是太多人手掣有問題須要排期維修，還是維修中心本身工作繁忙了。大家如果會買Switch Pro手掣，建議最好要求店舖即場試一下手掣。

提醒一下大家，任天堂原廠維修，須要帶齊要維修的手掣或主機本體及其配件、包裝盒、印有銷售店舖名稱或蓋印之購買收據、主機包裝內之香港原裝行貨保固證或外盒之原廠商品保固證，所以千萬不要丟了包裝盒。

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！