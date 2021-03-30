一般家居內飼養的烏龜基本分為水、陸兩大類，各自所需要的飼養環境都有所不同。例如水龜對水質的要求較高，否則容易導致皮膚病；陸龜則要求有較大的生長空間，長大後體積會以倍數增長。主人在飼養龜隻時，如果沒有因應牠們的品種來為其設計合適的生活空間，龜隻容易會出現健康問題，不但無法好好成長，甚至會因而死亡。

水龜

水龜的品種有很多，其中以巴西龜最受香港人歡迎。巴西龜又稱紅耳龜，品種源自北美洲，抵抗力強，不易生病；性情活躍，但略為有點霸道，如果與其他品種的水龜混合飼養，巴西龜有可能會欺凌其他龜隻。水質對水龜而言十分重要，飼養者應在缸中配置過濾器，同時要勤換水（每隔7至10天一次），確保水中的pH值穩定、細菌和寄生蟲含量保持低水平，防止眼部、皮膚等位置受到感染。

龜是冷血動物，而在冷暖不同温度下，牠們的身體會執行不同的工作，如消化食物等。故此，飼養者須為水龜建設一個兩棲生活環境：有深度足夠的水量，同時有至少三分一地方為乾地，配備人工的熱能裝置（如熱能燈、紫外光燈），或者能夠接觸到自然陽光，使龜隻能爬上去攝取熱能。此外，飼養者亦要防止過度日曬，須為水龜提供遮蔽處躲藏。

水龜是雜食動物，在野外生活時會進食大量植物。而優質龜糧應該提供均衡營養，其中包括足夠的纖維、每日必需的礦物質和維他命。飼養者也可自行提供蔬菜，補充這方面的營養。

陸龜

與水龜對比，陸龜對飼養環境的要求更為嚴格：第一是要夠大，幼年期、手掌般大的陸龜需要的範圍至少應為2乘3平方尺大。而當牠到6至7歲大時，直徑可以長達80厘米，有須要移置至更大的空間，如家中後花園、獨立房間等。除了跟水龜一樣需要熱能裝置模仿日曬，陸龜還須要監控濕度在50%至80%之間，而且需要通風，才能避免濕度過高或過低時引起的呼吸道疾病。初生或幼龜飼養區，盡量不要使用樹皮或沙質底材，以免導致初生或幼龜出現小腸阻塞或食慾不振。

陸龜為草食動物，飼料、青菜都可以餵食。陸龜較水龜更容易有尿道結石或泄殖腔結石的問題，飼養者區需有一個適當大小的水盆或水池，讓陸龜透過泡浴或飲用自行補充水份，但要留意水盆不要過深，防止陸龜掉進水中無法游回地面。陸龜的壽命很長，大多超過50歲，更有存活100多歲的例子，比起水龜平均壽命20多歲長好幾倍。選擇飼養前需多加考慮。

資料來源：愛護動物協會、Jack’s Veterinary Hospital

撰文：黃雅純

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