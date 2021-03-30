一連五集節目「幼兒の迷思」，將會為各位爸媽解構6歲前幼兒成長線，且邀請專家分享幫助小朋友健康成長的小貼士！

小朋友做功課常常分心玩，往往一做就一整晚？面對如此情況，家長紛紛表示「頭痕」！不如今集請教臨床心理學家 梁重皿（Ming） 如何處理啦！

個案一

有讀者問：「我的小朋友常常被老師投訴不專心，但孩子回家看電視、打機又十分專心，又不覺得有專注力問題。其實這是甚麼一回事呢？」

Ming 表示，「小朋友的專注力和集中力，其實跟腦部發展有很密切的關係！兒童的大腦前額葉尚未發育完全，所以易分心、專注力短暫。」

一般來說，注意力可分為五種類型，包括集中性、選擇性、持續性、交替性和分配性。

三歲開始，主要發展集中性注意力（focused attention）以及選擇性的專注力（selective attention）。前者（focused）是最基礎的能力，當環境突然出現一個刺激時，孩子能否迅速的反應，例如：媽媽叫孩子的名字，孩子是否很快轉頭看她；吃飯時，孩子的餐具掉落，他能否注意到，如果孩子於此項注意力不佳，代表他無法很快進入到一個刺激，也無法迅速執行一個任務，可能需要家長多次提醒才會注意到該做這件事。

後者（selective），是當環境中有多種刺激時，孩子能否選擇應該注意的刺激、選擇正確的訊息處理，不受其他刺激的影響，像有些父母覺得孩子容易分心，只要有聲音就會東張西望，無法注意該注意的事，即為與選擇性注意力有關。

當小朋友慢慢長大時，開始會有始續性專注力（sustained）。一般三歲孩子的注意力約八分鐘、四歲約十分鐘，五歲大概是十二分鐘，六歲則差不多十五分鐘，如果隨著年齡增長，對於人、事、物的專注僅維持三分鐘熱度，可能要注意持續性注意力是否出問題。

5大方法提升幼兒專注力

1. 提升學習興趣

第一最基本的是，家長可先提升小朋友的學習興趣，「有興趣自然會專心，這是大家都知道。」

2. 勿打擾專注做事的小朋友

第二，若家長指示小朋友專心做一件事時，家長亦當身教，不要打擾小朋友。

3. 漸進式訓練法

第三，父母可試用漸進式的訓練方法。

「如果小朋友只能專注七分鐘，爸媽可試給他設下一個目標，可以是九分鐘。當達到這個目的，父母便多給他讚賞。」

「同時，當小朋友做一些很長很悶的練習時，可建議小朋友分拆不同部分完成，中間可以安排孩子休息時間。」

4. 「冚棉胎」

另外，亦有一些簡易家居遊戲訓練幼兒的專注力。

5. 指令遊戲

同一個玩具，加少少新元素，又是另一個訓練小朋友專注力的小遊戲。「家長可在遊戲中，同一時間發出一、兩個指令。當然如果小朋友年紀愈大，他們可以聽到、見得到、專心到的指令都會慢慢增多。」

不過，Ming 提醒家長，如果用以上方法，小朋友仍然好不專心，而且情況持續，還愈來愈嚴重，小朋友有可能出現專注力不足，或者過度活躍的情況，家長就要尋求專業人士的幫助了。

鳴謝：香港親子教具網

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