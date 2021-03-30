2003年4月1日，哥哥逝世消息傳來，大家以為是愚人節玩笑，半晌才震撼全港。Hebe生於九十年代，哥哥離開那天才12、13歲，未係哥哥的迷，卻一直記得那份衝擊，「嘩，點解有個人離開，會對社會有這麼大的衝擊。有這麼多人關注佢、懷念佢。」「回想起來，可能哥哥也影響了我想入行的想法呢。我小時候見過他。」一副回味樣的演員麥子樂（Bryant）說。Bryant的爸媽都是電影迷，從小就常帶他入戲院看戲，家裏常播唱片，自稱3歲就是哥哥的迷，拍晒心口說看過《阿飛正傳》100次。最記得係17歲時，與哥哥有過雪糕之緣。當時他去朋友開的酒吧，電梯門一開，哥哥就企喺門口，「就喺正電梯門。嘩，我呆咗。」那年正上映《97家有囍事》同《春光乍洩》。「哥哥問我：『你要進去嗎？』『是……啊……』我再想看清楚是不是他，他就問：『食唔食雪糕呀？』」一如傳說中「喺街遇到哥哥」的反應。回頭，他真的親手拎住杯士多啤梨雪糕，送到Bryant張枱，Bryant個甜樣彷彿仍聽到他心如小鹿亂撞，我同攝影師聽到O嘴。「細個時唔食士多啤梨雪糕，但而家我真的好鍾意食。」

大概半年前，Hebe開始拍YouTube，看舊新聞、舊照片，按電影前文後理（雖然有時其實沒甚麼邏輯可言），尋找九十年代電影的偏門拍攝場景。從周星馳系列、周潤發系列、三級片系列不同主題去找，電影迷追得不亦樂乎。他說，經營YouTube頻道Hebeface後，發現其實日韓台的電影迷都特別愛這些電影場景遊。坊間日文韓語的港產片電影場景書都不少，好多人特意到香港打個卡，已是一個行程，比我們地道香港人更熟。今年是張國榮逝世18周年，也是《英雄本色》35周年，他又來一個「張國榮系列」，今日與粉絲Bryant一起尋找哥哥部份MV及電影的場景。

數石壆搵車場 Monica原來喺淺水灣

《Stand up》（1986）MV中上環律打街長樓梯，多年來都寫過好多次了。某天有人留言Hebe，想找《Monica》（1984）中哥哥與aerobic girls跳舞的場景，說是多年來冇人知的秘景。心想這是某台MV，可能係清水灣；看見那一整面石牆，又可能係九龍塘，兩度無功而回。難度開始升級，又去找八十年代的俱樂部、clubhouse，「而家未拆晒都變晒樣喇，我真係逐間搵，全香港搵咗好多，而家好熟喇！」花了兩星期，又去圖書館買舊地圖，多次想放棄，呢頭放低嗰頭又諗起「應承咗讀者」，唔甘心又搵過。

最後憑住畫面左上角建築物的格仔窗，將目標鎖定淺水灣。淺水灣周圍都係花槽，他計算角度找回片中迴旋處；認住aerobic girls背後一個去水口，左右兩邊的石頭大小紋理竟都脗合。MV中哥哥着住白色外套走過的停車場已經拆掉，但憑一張七十年代麗都商場航拍相，拍出當年橫泊的停車場方向，就找到哥哥行過的停車場場景。事實上，Hebe首次找到這個Monica花槽後，有記者直接向Monica吳家麗查證，都證實冇搵錯。

千辛萬苦，人家一個電話問當事人就甚麼都解決了，豈不無謂？Hebe在電台工作，有幾次搵到意志消沉都好想打個電話，問業內人攞貼士，「但係咁就冇意義喇。」例如當天他在淺水灣直播找《Monica》、《藍色憂鬱》（1984）的場景，上千粉絲搭嘴，甚至「阿媽話當年邊度邊條長樓梯係點點點的。」找到許多有趣線索同周邊故事，遇上一堆知音，甚至就係親身去搵《英雄本色》場景時，遇上跑緊步嘅周潤發指點迷津。一個電話，慳水慳力，但整個故事都失掉意義。

《英雄本色》 當年情盡在昂船洲

《英雄本色》（1986）宋子豪（狄龍飾）到海邊的警察學堂探望弟弟宋子傑（張國榮飾），靚仔到暈的子傑衝出鐵絲網，在椰林樹影的海旁同哥哥互打表現兄弟情。又係邊度呢？ Hebe憑哥哥背後，對面岸的幾座斜角樓入手。「嗱！你睇吓哥哥左上角，大抵係佐敦文成街幾座斜角樓，當年九龍未填海，計埋堆石頭的位置，就是昂船洲。」再開Google Maps，「哥哥背後的球場今日仍在，椰林樹影可能都在。個景靚爆，如果今日開放，一定係打卡熱點。」Bryant笑說：「喺現實沒可能的嘛，阿哥點會無端端企喺學堂門外，學生又直接跑出去仲可以互打嘻鬧，想是為了表現兄弟情。」Hebe說：「當年那位置是英軍軍營；現在是解放軍軍營，我們都去不了。」同時，電影裏最後大戰的西沙灣，在Google Maps點都搵唔到，看宋子豪開車去碼頭交收的路上，右邊拍出綿長的鐵絲網跟一排排的石牆，也跟昂船洲昂船路的風景如出一轍，也是在這裏拍攝的。

《英雄本色II》 電話亭根本唔存在

《英雄本色II》（1987），Ken（周潤發飾）載住中槍的宋子傑飛車去醫院，途中子傑要落車打電話，同剛生了女兒的太太道別，場景對白成為《英雄本色II》最感人一幕，那是司徒拔道的觀景台，當年的電話亭應該是跟電話公司借返嚟。今日觀景台的地台、石壆都翻新過，連最後fade out時看到的紙皮石柱都已消失，剩下暗黑的夜景，跟電影中觀景台的弧度可作參考估算。不過這一幕，卻給當年年少的Bryant好大衝擊，「當年好少偶像明星會在電影中死去的，覺得會影響形象，『主角死咗？』當年幾歲看，感覺好震撼。」

鎗王埋伏青衣城 遺憾戲院已拆卸

《鎗王》（2000），最後final stage的場景，相信大家都認得係青衣城。經過幾次翻新，青衣城的外觀仍一樣，苗Sir（方中信飾）上上落落的電梯，Rick（張國榮飾）跟女友逃走的地方都大致搵得到。最搶眼的，相信是最後一幕，Rick從電影院走出，負傷倒下的扶手及樓梯處。那邊有好多的紅色扶手，最後一幕攝影師明顯躲在大石柱後拍攝，有一條扶手跟大石柱特別近，也許當年拍攝時，哥哥曾挨在這第一及第二條扶手處等埋位呢！

記者：陳慧敏

攝影：張志孟

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