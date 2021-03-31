提起嘉義縣海濱的布袋鎮，首先會想到甚麼？有可能是布袋鹽場、漁港美食或漁港旁的高跟鞋教堂，又或者是適合打卡的好美里彩繪村。其實除了好美里，與布袋漁市僅約一橋之隔的碧沙街，藏着一整排別具特色的藝術彩牆，附近還有座繽紛夢幻的故事館，串起布袋鎮上另一條文青遊路線。沿西濱公路再來到東石，這裏有可以摸蛤、烤蚵的海盜風休閒漁場，則帶來另一種漁鄉遊趣。

厝味碧砂街 藝術家改造老屋

當來到碧沙街的那一刻，有點像是很多年前，初次去到台南的海安路時，沿街那些藝術造景所帶來的悸動，同樣是將一些路旁的斷垣殘壁、傾頹老屋，透過藝術家之巧手，蛻變為別開生面的藝術街景。但海安路如今已相當熱鬧，而碧沙街則依然保有漁鄉的幽靜，平日有三五個在地耆老在街邊閒坐，見有過客走訪，頗感好奇。

這處名為「厝味碧沙街」的藝術展場，是數月前甫完成、許多人還尚未來過的景點。此地因曾進行道路拓寬工程，留下一整排殘破的街屋，經雲嘉南風景區管理處邀請藝術團隊改造之後，成為巷弄之間別具魅力的文青小徑。

8個主題記錄漁村故事 來自居民口述回憶

台灣有某些藝術村，創作主題與當地毫無連結，但厝味碧沙街絕非如此，共規劃為8個主題的街屋展場中，創作靈感均來自居民的口述紀錄，主要在表現1950年至1970年左右的時代記憶，包括農業、漁產、鹽業等多種不同面向。

比如像《漁村食之味》這件作品，便以裝置藝術手法，將長輩所懷念的滋味重現，從四菓冰到海鮮雜菜鍋到烏魚米粉湯，都是漁鄉的共同記憶；《討海夢烏金》則描述昔日出海網野生烏魚，有機會一夜致富的夢想。形形色色的漁村故事，讓人感到溫暖而親切。

其中《漁村女力青蚵嫂》這件大型創作，動作姿態神似日本大阪的知名地標「跑跑人」格力高（Glico）看板。先不論出國旅遊尚困難重重，大阪的第六代跑跑人還恰巧從3月27日起進行維修，暫時也無法露面，不如就來嘉義布袋跟台版的青蚵嫂合影，倒也別有趣味。

厝味碧沙街

地址：嘉義縣布袋鎮碧沙街上，接近九龍里嘉應廟

故事館睇展覽 藝術裝置打卡

從碧沙街一路接往入船路，三兩步就能來到另一處很適合打卡的景點，布袋五四三故事館。這處早於厝味碧沙街，在前年就已完成的景點，其建築原是財政部高雄關稅局布袋留置所，目前改建為介紹布袋鎮歷史人文的展館，而且展出手法非常繽紛活潑，即使是一般的圖文介紹，都顯然格外生動，遑論還有其他適合合影的藝術佈置。

比如在1樓有座藝術船屋，裏頭其實是設有榻榻米的兒童讀書室，船屋上的字樣如永樂茶店、夜來香等等，都是布袋海運繁盛時期的店家。而在2樓展現布袋人居家情景的展區中，可以讓人好似融入畫中，也很適合拍照。

布袋五四三故事館

開放時間：早上9時至中午12時、下午1時至5時（周一、二休）

地址：嘉義縣布袋鎮入船路46號

文青風旅館 外觀鮮明客房簡潔

而布袋雖是淳樸漁鄉，但也有具文青風的旅店，位於布袋漁港邊的布袋文創HOTEL即為其一。這幢昔時曾為海運大樓的旅館，不僅有色調鮮明的外觀以及簡潔清爽的客房，且1樓陳售琳瑯滿目的在地特色商品，很適合入住期間前來閒逛，同時也能洽詢當地各種旅遊資訊。

布袋文創HOTEL海漾行館

地址：嘉義縣布袋鎮順安路61號

網址：www.budai-hotel.com.tw

漁場化身海盜 摸蛤烤蚵體驗漁村生活

來到布袋還可以逛高跟鞋教堂等地標，倘若這些地方已經逛過，走台61線西濱快速道路、台17線等南往台南北門、北往嘉義東石也都很方便。其中位於東石鄉、比鄰鰲鼓濕地的尚禾休閒漁場，可以進行撈海菜、摸蛤兼洗褲、烤蚵等五花八門的漁村體驗，適合親子同行。

而其中最特別的是，在漁塭上進行划船等體驗時，竟可以換裝變身成海盜，從只是戴個帽子當小兵到扮演船長都行，創造另類遊趣。這些各具特色的景點，串連出別有意趣的漁鄉小旅行。

尚禾休閒漁場

地址：嘉義縣東石鄉四股67-6號

網址：www.aogu.com.tw

交通資訊：

從台鐵嘉義、新營等站轉搭往布袋漁港公車，下布袋遊客中心站即布袋文創HOTEL，下布新橋站可往碧沙街、布袋五四三故事館；高鐵或台鐵嘉義站搭往朴子公車，轉搭朴子往海埔地公車至鰲鼓濕地森林園區可抵向禾漁場。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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