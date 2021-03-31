相信對於絕大部份香港人以至平時閱車無數的車版記者來說，一部名貴汽車的定義也不外乎是數百萬元身價。不過近日意大利神級超跑名牌Pagani就邀請記者到黃竹坑陳列室觀賞三部總值超過一億港元的限量版Pagani。

大中華限定版-Pagani Huayra Dinastia（價值：375萬歐元）

近十年八載開始越來越多車廠都喜歡為大中華市場推出限定版，而在芸芸廠商的作品當中，做得最矜貴和有品味必定是這部「風神」Huayra Dinastia。須知道Huayra Dinastia全球限量只有三部，其中一部就是碳金色的Chiwen（螭吻）（粵音：癡吻）。如果對中國歷史文物有認識的話，相信都會知道螭吻是「九龍壁」的其中一條魚形的龍。而其餘兩部Dinastia分別是藍碳色的Baxia（贔屓）（粵音：閉翳）以及紫碳色的Yazi（睚眥）（粵音：涯治）。至於機件，Dinastia比起標準版Huayra改用了一套輕量化死氣喉、全新設計的前擾流、小翼、一對更深的側裙、一塊額外的後鰭片。與此同時，原來價值181,000美元的Pacchetto Tempesta套件亦變成了Dinastia版本的標準配置。

向Pagani第一位客人致敬-Pagani Huayra Roadster BC（價值：303萬歐元）

在介紹這部Huayra之前，大家必須認識一位名為Benny Caiola的人，他是一位意大利著名商人和超跑收藏家，他不只是Horacio Pagani的好朋友更是Pagani的首位客人。很不幸地Benny於2010年離世，Pagani為了紀念這位好友，便於2016年推出Huayra BC硬頂版，而Huayra Roadster BC則於2019年首度登場。

作為Huayra車系當中一個標榜賽道化設計的特別版Roadster BC換上了全新款式的七幅式輪圈，同時側裙、後空氣分流器、大型尾翼都經過重新設計。再配合來自平治AMG的6公升V12 Twin Turbo引擎，最大馬力為810匹，峯值扭力高達1,005Nm。而負責處理這龐大的馬力居然不是甚麼雙離合器波箱，而是一套來自英國XTRAC的七前速單離合器半自動波箱，事關整套波箱比起雙離合器波箱輕了35%。這份對輕量化的執着亦可體現於Pagani為這部BC所調配的碳纖車架Formula，它比起抗扭性和抗屈曲性都比上一代的車架分別強化了12%和20%。正因如此，Roadster BC的重量僅為1,217公斤，比起標準版Roadster輕63公斤。

史上最貴的Pagani-Pagani Zonda Riviera （價值：588萬美元）

雖說Pagani Huayra是Zonda的繼任車型，但是對於很多人來說Pagani與Zonda仍然是密不可分的，所以Zonda這個車系其實一路生產至2019年才正式停產。而在Zonda車系長達20周年的生產周期，甚至乎是整個Pagani品牌當中，身價最昂貴顯赫必定是這部全球唯一的Zonda Riviera。

嚴格來說，這部Zonda Riviera誕生時已不是一部全新車，事關它最開初是一部黃色Zonda F，直至2017年它被車主送回Pagani意大利原廠，為的就是要讓原來只有「594匹」的Zonda F升級至Zonda車系中最終極的760規格。除了引擎升級之外，就連車身的包圍、尾翼、內櫳均來一個全面大改造，由原來的黃色變成了白藍配色，因而就冠上了Riviera的名字。亦因為它是一部全球獨一無二的特別版Zonda，所以於2019年它在沙地阿拉伯以$5,885,000美元的價錢售出（約4,571萬港元），成為目前至今最昂貴的Pagani。

Pagani Huayra Dinastia

引擎：5,980c.c. V12 Twin Turbo

馬力：750ps/5,900rpm

扭力：1,000Nm/2,000-5,600rpm

傳動：七前速半自動波箱，後驅

售價：3,755,000歐元

Pagani Huayra Roadster BC

引擎：5,980c.c. V12 Twin Turbo

馬力：800ps/5,900rpm

扭力：1,050Nm/2,000-5,600rpm

傳動：七前速半自動波箱，後驅

售價：3,030,000歐元

Pagani Zonda Riviera

引擎：7,291c.c. V12

馬力：760ps/8,000rpm

扭力：780Nm/4,500rpm

傳動：六前速自動波箱，後驅

售價：$5,885,000美元

查詢：Pagani Hong Kong

採訪：陳卓楓

攝影：黃梓樂

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