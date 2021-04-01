由於疫情關係，法國羅浮宮現時正閉館當中，1月時曾估計門票及相關旅遊損失達至4,000萬歐元（約3億6千萬港元），更為此而推出多個私人獨家體驗。最近，羅浮宮推出網上平台，展出48萬件藝術品，可讓人安坐家中免費觀看藝術。

羅浮宮線上博物館館藏豐富，48萬件展品是集結羅浮宮及歐仁德拉克羅瓦美術館（Musee National Eugene-Delacroi）的經典藝術品，訪客可直接以作品關鍵字搜查，又或者按珠寶、畫作、家具、雕塑等合共7大分類尋找，甚至以博物館提供的主題相簿細心觀看多個精選名作，如「人像畫的藝術」（The Art of Portraiture）及「羅浮宮的大師作品」（Masterpieces of The Louvre），會詳細介紹《蒙羅麗莎》、《自由領導人民》等作品。

除此之外，網站特設「互動地圖」，訪客只要按入不同房間，就會見房內一系列畫作及藝術品，恍如真的在羅浮宮內漫遊。館長Jean Luc Martinez表示，今次的展出是前所未有，亦深信數碼內容會吸引訪客日後重臨羅浮宮。網站內容會交由博物館專家不斷更新，但頁面暫時只有英文及法文選擇。

資料來源：Louvre site des collections

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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