由於疫情關係,法國羅浮宮現時正閉館當中,1月時曾估計門票及相關旅遊損失達至4,000萬歐元(約3億6千萬港元),更為此而推出多個私人獨家體驗。最近,羅浮宮推出網上平台,展出48萬件藝術品,可讓人安坐家中免費觀看藝術。

羅浮宮線上博物館館藏豐富,48萬件展品是集結羅浮宮及歐仁德拉克羅瓦美術館(Musee National Eugene-Delacroi)的經典藝術品,訪客可直接以作品關鍵字搜查,又或者按珠寶、畫作、家具、雕塑等合共7大分類尋找,甚至以博物館提供的主題相簿細心觀看多個精選名作,如「人像畫的藝術」(The Art of Portraiture)及「羅浮宮的大師作品」(Masterpieces of The Louvre),會詳細介紹《蒙羅麗莎》、《自由領導人民》等作品。

除此之外,網站特設「互動地圖」,訪客只要按入不同房間,就會見房內一系列畫作及藝術品,恍如真的在羅浮宮內漫遊。館長Jean Luc Martinez表示,今次的展出是前所未有,亦深信數碼內容會吸引訪客日後重臨羅浮宮。網站內容會交由博物館專家不斷更新,但頁面暫時只有英文及法文選擇。

資料來源:Louvre site des collections

撰文:周伯臻

編輯:鄒仲安

