台灣一隻流浪狗「金卡」因誤闖社區大樓被捕獲，進入動物收容所後，曾因防衞心過重，兩度遭到退養，幸好經過當地新北市政府動保處訓練後，「金卡」終不再畏懼人類，成功找到一個溫暖的家！

達天休閒農場場主吳住賢，今年3月初到當地淡水動物之家挑選犬隻認養時，決定認養這隻毛色發亮的混種犬「金卡」。但其實「金卡」本來的防衞心非常重，且極畏懼陌生人，在去年誤闖某社區大樓地下室，便因防衞心不停吠叫狀似兇猛，遭居民通報動保處帶回收容所。收容期間曾被兩位愛心人士認養，卻都因吠叫聲擾人，被鄰居投訴而遭退回。

吳先生表示，原本一家人是想挑選別的幼犬，但卻被別人捷足先登。後來在志工陪同介紹下，吳先生發現「金卡」毛色發光發亮，非常漂亮，當下就決定要帶牠回家飼養。淡水動物之家獸醫彭明發表示，為讓所內犬貓毛髮漂亮、營養充足，一周會煮3天鮮食給所內動物食用，因此造就「金卡」擁有一身閃亮毛髮。

當地動保處在今年初，針對8所動物之家推行「333」認養政策：每周3日帶犬隻外出散步曬太陽、每周3日餵食鮮食、聘請訓犬師協助教導飼主解除犬隻3大惡習「亂吠、亂大小便、亂咬人」。希望透過以上訓練過程，能讓收容的動物從外貌到內心都能獲得健康、快樂成長，犬隻看到有人到訪時，帶着滿心期待的心情，增加被新主人認養的機會。「金卡」漂亮乾淨的毛色和展露愉悅的活潑個性，都是「333」認養策略下的成功案例。動保處表示，持續加強動物之家毛寶貝管理照顧及提升收容品質，希望每個毛孩都可以像「金卡」一樣，幸運被認養，找到溫暖幸福的家庭。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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