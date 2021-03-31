香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Kame。

名字：Kame

品種：中華花龜

性別：雄性

年齡：未能推算

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500490

其他事項：如果你正在尋覓一隻能夠與你互動的龜龜，那Kame就一定能夠成為你的好友！只要將手指放在玻璃前，然後慢慢移動，Kame就會隨着你手指的方向游去。此外，Kame亦很喜歡仰起頭看看周邊的事物。而這隻龜龜最搞笑的地方就是牠游泳的姿態，領養部的職員都認為Kame是在模仿遇溺的情景，因為牠的動作十分誇張，還會將水缸裏的水四濺。如果你對Kame有興趣，歡迎你來愛協探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月30日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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