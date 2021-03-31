腰痛已成為現代常見都市病之一，一般人聽到腰痛，即時會想起腎虧。到底有腰痛的人就一定是腎虛嗎？今日為大家從中醫角度介紹常見的腰痛原因。

中醫腰痛有四種 扭傷腰痛屬瘀血腰痛

黃帝內經：「腰者，腎之府」，「府」有地方的意思，即指腎是藏於腰之中，因此腰部若有不適，與腎臟的關係十分密切。而疼痛在中醫分為「不通則痛」與「不榮則痛」兩種，前者即經絡有邪氣堵塞而疼痛，後者因經絡缺少氣血滋養而疼痛。

中醫內科認識腰痛有虛實之分，一般分為四種，我們亦可以從腰痛的性質分辨出各種證型的腰痛。虛證有腎虛腰痛，患者會覺得腰部痠軟隱隱作痛；實證有寒濕腰痛，患者會覺得腰部冷痛伴重墜感；濕熱腰痛的患者會覺得腰灼熱痛伴重墜感，香港的氣候潮濕，寒濕腰痛與濕熱腰痛的患者亦不少；瘀血腰痛者會覺得腰部刺痛並且痛處固定不移，最常見的扭傷腰痛，就被歸類為瘀血腰痛。故言之，腰痛不可以與腎虧直接劃上等號。

日常不良姿勢易致腰痛

西醫方面理解，腰痛的原因有很多，泌尿系統疾病如腎炎、腎結石、尿路感染，生殖系統疾病如子宮肌瘤或睪丸發炎，肌肉骨骼系統如腰椎骨刺、腰椎滑脫、腰椎小關節紊亂、腰椎間盤突出、骨盆前傾、腰肌拉傷，甚如普通感冒、癌症、強直性脊椎炎等都有機會導致腰痛。

臨床上有不少腰痛病例，都與單側或雙側骨盤前傾或後傾相關，導致腰方肌、腰大肌等緊張疼痛，骨盤不平衡與日常蹺腳坐，或站立時上半身側向一邊導致單側下肢受力加重關係密切，故大家平日必須注意姿勢。

按摩穴位及保健湯水可紓緩輕度腰痛

一般腰痛的中醫治療會內外兼施，標本兼治。治標以針灸患處疏通局部經絡，即透過針把氣血引到患處，同時刺激經絡運行以帶走濕邪瘀血等邪氣；內服中藥祛邪扶正以治療腰痛和鞏固醫效，久痛陽虛者更可配合艾灸溫補陽氣。治本即根據不同導致腰痛的病因進行針對性治療。

如果平日腰痛不太嚴重，亦可試下按摩穴位及保健湯水以舒緩腰痛。穴位可選委中，位於膝後膕窩橫紋中央，是腰痛常用穴位。而保健湯水可用瘦肉200克，再加入杜仲、芡實、懷牛膝、生薏米等四味藥各15克，瘦肉汆水加藥材，加入8-10碗水，大火煮沸後轉小火煲約2.5至3小時即可。杜仲補肝腎、強筋骨；芡實益腎健脾除濕；懷牛膝補肝腎、強筋骨、活血袪瘀；生薏米清熱除濕，四味藥同時補腎、溫陽、清熱、除濕以紓緩腰痛症狀。

腰痛患者最重要是注意日常姿態，改善不良姿勢習慣，飲食上應少食濕重及難消化的食物。最後提醒各位，腰痛病因很多，若有疑問應先諮詢醫師。

撰文：香港註冊中醫周健朗

編輯：鄒仲安

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