有人說家是永遠的「避風港」，家人永遠是最強的後盾，但關心過了頭，就會把家變成了「牢籠」。25歲的Sylvia自小與家人同住，升上大學後曾與男友同居兩年多，去年2月開始在灣仔百呎套房獨居，那一刻，她總算找到個「安身之所」。

家人管教嚴厲：點解要出街？

Sylvia一年多前開始看精神科醫生，被診斷患上躁鬱症前期。「當時醫生勸我搬出來自己住，因為家人就是我的壓力源頭。」自小家人便對她管教嚴厲，小學時9點便要上床睡覺，中學11點就一定要入房；中學時，身旁朋友都開始用智能電話，她卻依然是用只有聽歌功能的Nokia，因為家人說會「傷眼」。

而家人更不會讓她出街，覺得她毋須外出見朋友，「他們會不斷挑剔我，連衣着打扮也會有意見，我覺得留在家中彷彿被人監視。」Sylvia在家中與傭人同房，睡得不好已是常態，「那時候一起身，聽到他們的聲音甚至腳步聲，就會感到煩躁。」她心底裏明白家人的出發點是愛自己，但這種不留空間的愛，卻讓她喘不過氣。

同居生活波折重重

她大學開始住宿舍，終於首次嚐到「自由」的滋味，但忍受多年的情緒卻在此時爆發出來。人前開朗的她，反覆失眠，過着日夜顛倒的生活，清晨睡覺、黃昏起床的習慣維持一年多，表面開朗的她其實充滿負能量。那時卻碰巧陷入熱戀，於是她瞞着家人與男友開始同居生活，「初初是租大埔村屋，第一間冇冷氣冇熱水爐，撐了3個月，受不了就搬到另一間村屋，依然冇冷氣但起碼有熱水爐。」

Sylvia憶起同居時光，她坦言當時租屋、睇樓、簽約都是由自己一手包辦，而所有家務也是主要由她負責，「後來進化到連洗衣機條喉壞了都是由我修理，那時候不覺得辛苦，所有事都是心甘情願做。」

不過最難忍受的還是「蛇蟲鼠蟻」，見到蜘蛛、蜈蚣已是常事，「最怕的一次是見到蛇，當時起身出門，一打開門就見到有條黑蛇。」後來得鄰居相助，才能趕走條蛇。縱然住村屋對於一直住市區的Sylvia而言「困難重重」，她卻依然覺得那段日子甜蜜開心，「戀愛大過天，有得住已經好好。」

保持距離修補家人關係

Sylvia後來與男友分手，一段關係的結束，頓時失去了「居所」和寄託，回到家中居住後，情緒再度起伏，也讓她開始思考日後何去何從。於是她決定面對自己的情緒，向精神科醫生求助，當她向家人提出要獨居時，對方的第一反應竟然是支持，「我跟他們説醫生建議我搬出去住，媽媽便陪我一起睇樓。」

Sylvia獨居之後，每個周末仍會回家住，保持距離後，與家人的關係反而改善了。但問及她有否與家人把感受「攤出來」說，她卻直言過往已經向對方反映過自己的感受，但至今家人似乎仍不能完全明白自己，「他們依然不理解我為甚麼會患上情緒病，也不覺得我的壓力源頭是他們，但至少他們嘗試支持我。」縱然如此，現在他們卻找到令雙方都舒服的相處模式，「冇辦法啦，我不可能要求別人完全理解自己，現在保持距離，算是折衷方法。」

有人說情緒病是因為不知足，對Sylvia而言，獨居後最大的「快樂」只是「可以叫朋友到家中玩到三更半夜、不用戴耳機看影片或唱歌，感覺很紓壓。」她坦言以往同居生活算是「打了底」，「之前同居要照顧另一個人，洗衫晾衫都是二人份，現在一個人住反而輕鬆自在得多，要處理的家務也不太多。」縱然是百呎劏房，她也覺得生活空間足夠，「反正我同居的時候也只愛留在房間。」

最重要的是獨居過後，Sylvia的病情的確好了，「一開始醫生會開很多幫助入睡的藥給我，因為睡得不好便很容易病發，現在我逐漸減藥。」在這個小天地中，她終於可以睡個好覺。

採訪：文睿芳

攝影：尹文翹 陳忠

剪接：尹文翹

編輯：鄒仲安

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