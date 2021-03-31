清明節快到，除了追思、悼念親人，不少飼主亦會趁機追憶毛孩。台灣新北市政府動保處早前亦進行毛孩的環保樹葬儀式，現場有6個家庭參與，以環保樹葬植存方式讓毛孩骨灰回歸自然，同時提供追思紀念票及象徵不朽的白金紀念小鏟，感謝每位飼主對毛孩的用心照料及一生陪伴。

為提倡寵物晶片登記及強化飼主終養觀念，協助新北市民為寵物完成生命最後一程，當地替寵物完成寵物登記的飼主，只要辦理飼養寵物認證卡，即可享有寵物遺體火化服務，讓飼主親自將寵物骨灰植存回歸大地。

活動當天，共有6個家庭透過現場靜默追思，在庭院旁的樹葬區繫上思念毛孩的黃色絲帶，並將思念寵物語句寫在追思紀念票上，繫在樹上追憶，存根由飼主攜回，以祝福方式讓其回歸自然，動保處也將刻有「毛寶貝不離不棄」的紀念小鏟交予每位參加飼主，讓飼主們能親自為心愛的毛孩構築未來的歸宿，也謝謝牠們的陪伴與付出。

參與這次活動的劉小姐說，家裏養了2隻貓，「吉拉、摸鼻仔」從小感情特好，也同時罹患先天腎囊腫瘤病。八年前牠們出生不久就進到家庭，直到生命終點，直言「吉拉、摸鼻仔」曾陪伴她走過人生的低潮期，在牠們離開前拖着虛弱的身軀，從貓屋走過來依偎腳下，看着牠們的忠心更讓其非常難過及不捨。

她又指，「吉拉、摸鼻仔」原本是朋友飼養的寵物，因為朋友需要時常出國無法一直陪伴牠們，在因緣際會下託其照顧，感恩牠們到來，帶給她們無限歡樂及美好回憶。

動保處表示，透過寵物樹葬活動，藉此強化飼主責任，當面臨寵物過世後，妥善安排寵物後事，是對牠善盡了責任，並呼籲市民「愛牠就不要拋棄牠」，並植入晶片寵物登記作為家人的標幟，讓新北市成為友善動物城市。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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