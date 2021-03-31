隨着武漢肺炎侵襲全球，接觸式前台工作會盡量減少，如台灣松山機場早前宣佈開始試用人臉辨識通關，而日本成田機場及羽田機場亦研發出「Face Express」人臉辨識技術，助旅客辦妥登機手續，將於4月起面世。

機場自助登記人臉 登機完全零接觸

旅客首先可在機場的Face Express自助機來核對護照，同時登記個人人臉圖像，拿取登機證。及後，旅客毋須再出示護照及登機證，直接使用人臉作認證，可藉此寄放行李及通過安全檢查，直接到登機處登機。Face Express是由日本電氣（NEC）開發，使用「Bio-IDiom」生物認證技術辨識人臉，故可以做到零接觸、一站式過關及登機程序。

ANA、JAL率先合作 人臉24小時內刪除

系統由4月13日開始試用、7月正式啟用，目前全日空航空（ANA）及日本航空（JAL）將率先使用。機場方面指Face Express比一般Check-in流程更快、更安全，旅客可有更多時間享受機場內的設施。至於私隱安全問題，個人資料只用作登機手續，而人臉辨識圖像及資料會在24小時內刪除，不會保存；如不想使用「Face Express」作登機手續，旅客亦可照常找專人櫃枱辦理，入沒有Face Express標記的門去登機。

資料來源：成田機場官方網站

撰文：周伯臻

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！