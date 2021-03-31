王家衛說過，他的作品都圍繞着一個主題：「人與人之間的溝通。更具體一點，就是感情的錯位、拒絕與被拒絕。」今日（4月1日）開鑼的第45屆香港國際電影節，為紀念澤東電影成立三十周年，重新上映王家衛自1995年到2004年的四部電影：《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》。重溫這些跨越97前後的光影片段，再聽熟悉的主題音樂與滾瓜爛熟的對白、再看殞落的明星與歷經變遷的場口：關淑怡的《忘記他》、The Turtles的《Happy Together》、Nat King Cole的《Quizas Quizas Quizas》，還有那間北京道麥當勞、蘭芳道金雀餐廳、伊瓜蘇大瀑布、東方酒店天台一隅……王家衛的電影盛載着多少愛恨終成惘然，一剎的鏡花水月卻令人一生銘記，就如泰戈爾的詩：「使生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美」。

1995：世界即將過期，失戀總會經過

1995年，《蘋果日報》創刊、香港政治部解散、《財富雜誌》發表名為《香港之死》（The Death of Hong Kong）的文章、《墮落天使》上映。

相遇和相愛 拒絕與遺忘

《墮落》在《重慶森林》不足一年後上映，有人訛傳王家衛想複製成功，事實是導演心裏早就有三個故事，《重慶》只完成兩個，剩下的便拍成《墮落》。兩齣戲在風格和故事上一體兩面，但不甘平凡的王家衛在拍攝第一天要求更換9.8mm鏡頭超級廣角鏡，令透視效果和景深反差很大，人物像分得很開，實際上卻近在咫尺，正好反映出角色的內心描寫，凸顯人心距離。如果《重慶》的主題是相遇和相愛，《墮落》就是拒絕與遺忘。

孤寂從未離棄何志武

《墮落》中角色失戀的病徵是歇斯底里，Charlie（楊采妮）誓要找到她私下判斷撬她牆腳的金毛玲、莫文蔚一口咬定黎明以前曾追過她、何志武（金城武）說自己吃了過期鳳梨罐頭而患了失語症（極Symbolic的鳳梨罐頭曾在《重慶》出現，金城武演的角色同樣叫何志武），有可能是因自幼喪母（失去母愛）而失語，更培養出逼人食雪糕等怪癖。失戀者是孤獨的，卻又可以相濡以沫。楊采妮找何志武陪伴療癒情傷，令何志武迎來遲來的初戀：「不知道為甚麼，她最了解我的意思。」在楊另結新歡後，他又很快迎來了失戀。《重慶》的何志武失戀時說：「不知道從甚麼時候開始，在每個東西上面都有一個日子……我開始懷疑在這個世界上還有甚麼東西是不會過期的。」《墮落》的何志武說：「我一直以為她跟Johnny的感情很快會過期，可是誰知道最快過期的竟然是我。」從質問到肯定，孤寂從來沒有離棄過何志武。

自甘墮落也可尋找快樂

更孤寂的是黎明與李嘉欣這一對，合作一百五十五個星期從未相見，儘管明知殺手這一行做拍檔不應有私人感情，但人的感情本來就難以控制，因此李嘉欣只好潛入屋內清潔、找垃圾，偷偷摸摸表達愛；可惜黎明點了首編號1818的《忘記他》寄寓她不要開始，她只能無力地伏在酒吧吧枱上泣不成聲：「忘記他 怎麼忘記得起 銘心刻骨來永久記住 從此永無盡期」，世界（畫面）盡變黑白，傷心欲絕的李嘉欣叫他為她做最後一個任務：赴死。對愛人念念不忘然後歇斯底里，難道每個人都要墮入這種萬劫不復的輪迴嗎？王家衛說，雖然他們都墮落，但都是甘心情願的，因此總可找到快樂。正如黎明看着哭成淚人的莫文蔚說：「我記唔記得佢其實唔係咁重要，對佢嚟講，我只係一個過程，希望佢可以早日去到佢嘅終點，搵到一個真正鍾意佢嘅人。」就連何志武的頭髮也可變回黑色，失戀就像我們走在街上旁邊的每一間店，總會經過。

1997：香港被倒置，尋找Happy Together的理由

1997年，荔園正式結業、香港主權移交、恆生指數跌破9,000點、行政會議落實立法會選舉採用比例代表制產生、《春光乍洩》上映。

最光明的電影 活下去的勇氣

出於對回歸的恐懼，很多人趕在大限之前移民，王家衛完成了「鳳梨罐頭」系列後，面對香港前路茫茫，他也帶同整個攝影團隊出走，來到世界另一端的阿根廷，同時將這份出走的迷惘心情放諸兩位主角上：「因為想從頭嚟過所以離開咗香港，然後行吓行吓就嚟咗阿根廷。」在杜可風的《Don’t try for me Argentina》筆記中，他提到這是王家衛最光明的電影，主題除了一貫的時間和失落，還有活下去的勇氣，包括小張（張震）給黎耀輝（梁朝偉）的，還有黎耀輝給何寶榮（張國榮）的。

不先豁出去便不會得出結果

「黎耀輝，不如我哋由頭再嚟過。」《春光》第一幕伴隨着這句非常具殺傷力對白的，是何寶榮跟黎耀輝激烈的性愛場面。起初拍攝時並非如此激烈，只是溫柔地摸索親吻，演至中途王家衛突然要求清場，結果梁朝偉自然地壓在張國榮身上，越演越烈，一切都順理成章。未開戲前，梁朝偉曾問王家衛自己演的是男還是女，得到的回應是：「這是個敷淺的問題。」直至開拍後投入角色，他始建立了跟何寶榮「最恰當」的情感和距離。王家衛稱：「梁朝偉很會照顧人，拍《春光》時張國榮中了阿米巴菌，一直肚瀉甚至會威脅到生命那段時間，梁朝偉每天都親自熬粥餵張國榮喝。所以在影片中，他們兩人的感覺才那麼自然親暱。」一切都在豁出去之後再慢慢梳理，不管是小張獨自走到世界盡頭後體會「突然好想返去」、何寶榮走到伊瓜蘇瀑布慨嘆「我始終覺得企喺呢個瀑布下面應該有兩個人。」還有現實中杜可風跟王家衛在康城影展前數天還未完成剪輯，最後在死線前「匆匆」交貨，結果令王家衛成為首位香港人贏得康城最佳導演獎。如果不率先豁出去，便不會得出往後的結論／結果。

以地為天 城市為雲

《春光》唯一出現的香港，是一個鏡頭被倒置過來的景象，以地為天，城市為雲，令香港觀眾看着有一種難以言喻的陌生和疏離。儘管黎耀輝花光所有力氣挽救他跟何寶榮的關係，最終依然沒有甚麼可以把握住。杜可風卻說，《春光》結局是王家衛作品裏最快樂的一部，黎耀輝到台北遼寧街找小張雖然找不着，卻拿下了他的照片：「起碼我知道可以喺邊度搵到佢。」他要從頭來過的不是修補一段舊感情，而是尋找一段新關係發展。至於滯留在香港的我們，即使景致被反轉過來，也要找到Happy Together的理由，就如黎耀輝形容小張：「我終於明白點解佢可以咁開心喺出面走嚟走去，因為佢起碼有個地方可以返轉頭。」

2000：一些東西的終結，另一些東西的開始

2000年，油麻地吳松街發現戰時炸彈、九廣西鐵動工興建、漁護署將陳伯跟彌猴金鷹告上法庭、鍾庭耀批評董建華施壓要求停止民意調查、《花樣年華》上映。

六十年代的含蓄和隱晦

《花樣》單是拍攝便花了14個月，王家衛解釋因為他對六十年代舊上海沉迷太深，他希望透過日常生活、家庭環境、鄰居重塑那個年代的氛圍，捕捉那個時代的含蓄和隱晦。

守不住從一而終的沽名釣譽

《花樣》的含蓄和隱晦，包括周慕雲（梁朝偉）與蘇麗珍（張曼玉）在走廊、樓梯、深夜無人的街道上來回穿插，去而復返，於重複中感受二人在日月更替下的心理變化。電影省卻王家衛昔日最擅長的內心獨白，將多餘的對白盡量去蕪存菁：蘇麗珍從拒絕周慕雲借書到還書給他、從拒絕合寫小說到二人被困在房間一整天，直到後來周慕雲決定外租房間密會，她拒絕赴會，最後卻因為他病了而上房探望，這時電影才第一次以言語剖白，周慕雲說：「我無諗過你會嚟。」換來的卻是：「我哋唔會好似佢哋咁。」感情看似邁進一步轉眼又後退三步，其實蘇麗珍說給對方聽也說給自己聽，只因她擺脫不了那個時代的世俗眼光，也真心愛（過）丈夫。在一次跟周慕雲的攤牌排練中，蘇麗珍克己復禮的情感約束機制崩塌了，一發不可收拾地痛哭：「我估唔到真係會咁傷心。」周慕雲越慰她，她越不知所措，因為責難丈夫出軌的同時，她也發覺自己漸漸守不住從一而終這個沽名釣譽。

吳哥窟對照香港殖民史

「如果他能衝破那塊積着灰塵的玻璃，他會走回早已消逝的歲月。」梁朝偉曾在訪問中提到，周慕雲對蘇麗珍的愛夾集着復仇心；張曼玉卻說，蘇麗珍從頭到尾都像個受害者。她曾因為要演這位三十歲的上海女士而煩惱很多個晚上，拍攝初期甚至一直未能入戲，直至王家衛跟她說：「你演《阿飛正傳》時很好，你便當自己的角色成長到三十歲來演吧。」張曼玉從此得心應手，角色亦順理成章地叫回蘇麗珍。她最終也沒有跟他走，只像排戲般重複着周慕雲的一句話：「如果有多張船飛，你會唔會跟我走？」《花樣》結尾前往過往從未批准拍攝的吳哥窟取景，插播着法國總統戴高樂以殖民者的身份訪問柬埔寨，對照香港殖民歷史。

那年是1966年，香港歷史的轉捩點，王家衛形容：「代表了一些東西的終結和另一些東西的開始。」不少香港人都是四十年代末從中國南來，經歷近二十年的安定和新生活後，又要再面對轉變。2021年，香港走進歷史的另一個轉捩點，我們的言論自由、出版自由正走向終結，至於「另一些東西的開始」是甚麼？一想到便令人沮喪，惡俗的轉變實在難以適應。

2004：無法定義「五十年不變」，終究悲哀的結局

2004年，人大第二次釋法否決0708年雙普選、商台名嘴相繼封咪、南生圍灣鱷貝貝被擒、黃霑病逝、香港銀行開始提供個人人民幣銀行服務、《2046》上映。

變或不變不是我們操控

王家衛自1999年開始同時拍攝《花樣年華》及《2046》，令他幾乎精神分裂，直至他決定將兩者視為一部電影，困擾才得以解決。因此《2046》故事線上承《花樣》周慕雲的經歷，同時也包涵《阿飛正傳》角色故事的延續，三部作品組成了充滿舊上海情懷的「60年代三部曲」。他不諱言《2046》的構思來自「五十年不變」，但到底何謂不變？「第一，變或不變這個問題不是由我們可以決定操控，第二，我們根本看不透改變會是甚麼。」為了要闡述這種想法，《2046》一拍便是五年，也成為王家衛最具野心的一部電影。

以記憶與承諾描述愛情

《花樣年華》以周慕雲在吳哥窟向石洞傾訴秘密結束，《2046》則從通往2046列車內一個巨型金色留聲裝置的洞開始。從一個洞跳到另一個洞，「五十年不變」幻化成科幻小說中一輛通往2046的列車，TAKU（木村拓哉）以日文唸白：「每個去2046的乘客都只有一個目的地，就是找回失去的記憶。因為在2046，一切事物永不改變。沒有人知道這是不是真的，因為從來沒有人回來過。」而他決心要成為回來的第一人。他成功嗎？不知道，因為我們本來就無法定義「一切事物永不改變」。既然我們無法定義變或不變，那又如何實踐承諾？《2046》以記憶與承諾，描述了幾個人的幾段愛情故事。

周慕雲 跟港人命運重叠

「所有的記憶都是潮濕的。」王家衛不止引用劉以鬯《酒徒》的字句，還將小說中對60年代作家生活的細節描寫，放進周慕雲的角色之中。周慕雲為生計甚麼都寫，適應了逢場作興的靡爛生活，透過自我麻醉將香港那段不能告人的感情隱去，但越熱鬧越顯出他內心孤寂，「冠蓋滿京華，斯人獨憔悴」。他希望令自己記憶模糊，但記憶模糊是否等同愛會被稀釋變質？周慕雲在派對中重遇《阿飛正傳》的Lulu，Lulu不止不認得他，甚至連曾經愛得義無反顧的旭仔也彷彿忘記了，但鏡頭一轉，她顯得非常傷心，其實是不敢掀開永不結痂的傷口，一旦再被觸碰又弄得血流如注，最後更落得玉殞香消的下場；白冰（章子怡）從逢場作興到癡心一片、敞開身心交付給周慕雲，周慕雲終究發現自己「原來有啲嘢點都唔會借俾人。」最後是周慕雲為了蘇麗珍離開香港，結果在新加坡遇上另一個蘇麗珍（鞏俐），是天意弄人嗎？不，是他試圖在一個女人身上找回以前那個蘇麗珍，任何女人也會成為替代品，但雙方都明白「愛情並沒有替代品」，情再濃都只能戛然而止。最後周慕雲逃到自己筆下的幻想世界，借助描寫木村拓哉跟王靖雯（王菲）的一段情，將自己跟蘇麗珍不可告人的感情盡情投射出來。當靖雯託爸爸跟周慕雲要求更改那太過傷心的結局時，他就像小說中那位遲鈍了的機械人一樣，10小時後、100小時後、1000小時後，依然寫不出一個字：「他一直沒有回頭，他彷彿坐上一串很長很長的列車，在茫茫夜色中開往朦朧的未來。」周慕雲終究悲哀的結局，彷彿正跟2021年香港人的命運重叠，惘然若失。

撰文：永高

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