王家衛說過,他的作品都圍繞着一個主題:「人與人之間的溝通。更具體一點,就是感情的錯位、拒絕與被拒絕。」今日(4月1日)開鑼的第45屆香港國際電影節,為紀念澤東電影成立三十周年,重新上映王家衛自1995年到2004年的四部電影:《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》。重溫這些跨越97前後的光影片段,再聽熟悉的主題音樂與滾瓜爛熟的對白、再看殞落的明星與歷經變遷的場口:關淑怡的《忘記他》、The Turtles的《Happy Together》、Nat King Cole的《Quizas Quizas Quizas》,還有那間北京道麥當勞、蘭芳道金雀餐廳、伊瓜蘇大瀑布、東方酒店天台一隅……王家衛的電影盛載着多少愛恨終成惘然,一剎的鏡花水月卻令人一生銘記,就如泰戈爾的詩:「使生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美」。

1995:世界即將過期,失戀總會經過

1995年,《蘋果日報》創刊、香港政治部解散、《財富雜誌》發表名為《香港之死》(The Death of Hong Kong)的文章、《墮落天使》上映。

相遇和相愛 拒絕與遺忘

《墮落》在《重慶森林》不足一年後上映,有人訛傳王家衛想複製成功,事實是導演心裏早就有三個故事,《重慶》只完成兩個,剩下的便拍成《墮落》。兩齣戲在風格和故事上一體兩面,但不甘平凡的王家衛在拍攝第一天要求更換9.8mm鏡頭超級廣角鏡,令透視效果和景深反差很大,人物像分得很開,實際上卻近在咫尺,正好反映出角色的內心描寫,凸顯人心距離。如果《重慶》的主題是相遇和相愛,《墮落》就是拒絕與遺忘。

孤寂從未離棄何志武

《墮落》中角色失戀的病徵是歇斯底里,Charlie(楊采妮)誓要找到她私下判斷撬她牆腳的金毛玲、莫文蔚一口咬定黎明以前曾追過她、何志武(金城武)說自己吃了過期鳳梨罐頭而患了失語症(極Symbolic的鳳梨罐頭曾在《重慶》出現,金城武演的角色同樣叫何志武),有可能是因自幼喪母(失去母愛)而失語,更培養出逼人食雪糕等怪癖。失戀者是孤獨的,卻又可以相濡以沫。楊采妮找何志武陪伴療癒情傷,令何志武迎來遲來的初戀:「不知道為甚麼,她最了解我的意思。」在楊另結新歡後,他又很快迎來了失戀。《重慶》的何志武失戀時說:「不知道從甚麼時候開始,在每個東西上面都有一個日子……我開始懷疑在這個世界上還有甚麼東西是不會過期的。」《墮落》的何志武說:「我一直以為她跟Johnny的感情很快會過期,可是誰知道最快過期的竟然是我。」從質問到肯定,孤寂從來沒有離棄過何志武。

自甘墮落也可尋找快樂

更孤寂的是黎明與李嘉欣這一對,合作一百五十五個星期從未相見,儘管明知殺手這一行做拍檔不應有私人感情,但人的感情本來就難以控制,因此李嘉欣只好潛入屋內清潔、找垃圾,偷偷摸摸表達愛;可惜黎明點了首編號1818的《忘記他》寄寓她不要開始,她只能無力地伏在酒吧吧枱上泣不成聲:「忘記他 怎麼忘記得起 銘心刻骨來永久記住 從此永無盡期」,世界(畫面)盡變黑白,傷心欲絕的李嘉欣叫他為她做最後一個任務:赴死。對愛人念念不忘然後歇斯底里,難道每個人都要墮入這種萬劫不復的輪迴嗎?王家衛說,雖然他們都墮落,但都是甘心情願的,因此總可找到快樂。正如黎明看着哭成淚人的莫文蔚說:「我記唔記得佢其實唔係咁重要,對佢嚟講,我只係一個過程,希望佢可以早日去到佢嘅終點,搵到一個真正鍾意佢嘅人。」就連何志武的頭髮也可變回黑色,失戀就像我們走在街上旁邊的每一間店,總會經過。

1997:香港被倒置,尋找Happy Together的理由

1997年,荔園正式結業、香港主權移交、恆生指數跌破9,000點、行政會議落實立法會選舉採用比例代表制產生、《春光乍洩》上映。

最光明的電影 活下去的勇氣

出於對回歸的恐懼,很多人趕在大限之前移民,王家衛完成了「鳳梨罐頭」系列後,面對香港前路茫茫,他也帶同整個攝影團隊出走,來到世界另一端的阿根廷,同時將這份出走的迷惘心情放諸兩位主角上:「因為想從頭嚟過所以離開咗香港,然後行吓行吓就嚟咗阿根廷。」在杜可風的《Don’t try for me Argentina》筆記中,他提到這是王家衛最光明的電影,主題除了一貫的時間和失落,還有活下去的勇氣,包括小張(張震)給黎耀輝(梁朝偉)的,還有黎耀輝給何寶榮(張國榮)的。

不先豁出去便不會得出結果

「黎耀輝,不如我哋由頭再嚟過。」《春光》第一幕伴隨着這句非常具殺傷力對白的,是何寶榮跟黎耀輝激烈的性愛場面。起初拍攝時並非如此激烈,只是溫柔地摸索親吻,演至中途王家衛突然要求清場,結果梁朝偉自然地壓在張國榮身上,越演越烈,一切都順理成章。未開戲前,梁朝偉曾問王家衛自己演的是男還是女,得到的回應是:「這是個敷淺的問題。」直至開拍後投入角色,他始建立了跟何寶榮「最恰當」的情感和距離。王家衛稱:「梁朝偉很會照顧人,拍《春光》時張國榮中了阿米巴菌,一直肚瀉甚至會威脅到生命那段時間,梁朝偉每天都親自熬粥餵張國榮喝。所以在影片中,他們兩人的感覺才那麼自然親暱。」一切都在豁出去之後再慢慢梳理,不管是小張獨自走到世界盡頭後體會「突然好想返去」、何寶榮走到伊瓜蘇瀑布慨嘆「我始終覺得企喺呢個瀑布下面應該有兩個人。」還有現實中杜可風跟王家衛在康城影展前數天還未完成剪輯,最後在死線前「匆匆」交貨,結果令王家衛成為首位香港人贏得康城最佳導演獎。如果不率先豁出去,便不會得出往後的結論/結果。

以地為天 城市為雲

《春光》唯一出現的香港,是一個鏡頭被倒置過來的景象,以地為天,城市為雲,令香港觀眾看着有一種難以言喻的陌生和疏離。儘管黎耀輝花光所有力氣挽救他跟何寶榮的關係,最終依然沒有甚麼可以把握住。杜可風卻說,《春光》結局是王家衛作品裏最快樂的一部,黎耀輝到台北遼寧街找小張雖然找不着,卻拿下了他的照片:「起碼我知道可以喺邊度搵到佢。」他要從頭來過的不是修補一段舊感情,而是尋找一段新關係發展。至於滯留在香港的我們,即使景致被反轉過來,也要找到Happy Together的理由,就如黎耀輝形容小張:「我終於明白點解佢可以咁開心喺出面走嚟走去,因為佢起碼有個地方可以返轉頭。」

2000:一些東西的終結,另一些東西的開始

2000年,油麻地吳松街發現戰時炸彈、九廣西鐵動工興建、漁護署將陳伯跟彌猴金鷹告上法庭、鍾庭耀批評董建華施壓要求停止民意調查、《花樣年華》上映。

六十年代的含蓄和隱晦

《花樣》單是拍攝便花了14個月,王家衛解釋因為他對六十年代舊上海沉迷太深,他希望透過日常生活、家庭環境、鄰居重塑那個年代的氛圍,捕捉那個時代的含蓄和隱晦。

守不住從一而終的沽名釣譽

《花樣》的含蓄和隱晦,包括周慕雲(梁朝偉)與蘇麗珍(張曼玉)在走廊、樓梯、深夜無人的街道上來回穿插,去而復返,於重複中感受二人在日月更替下的心理變化。電影省卻王家衛昔日最擅長的內心獨白,將多餘的對白盡量去蕪存菁:蘇麗珍從拒絕周慕雲借書到還書給他、從拒絕合寫小說到二人被困在房間一整天,直到後來周慕雲決定外租房間密會,她拒絕赴會,最後卻因為他病了而上房探望,這時電影才第一次以言語剖白,周慕雲說:「我無諗過你會嚟。」換來的卻是:「我哋唔會好似佢哋咁。」感情看似邁進一步轉眼又後退三步,其實蘇麗珍說給對方聽也說給自己聽,只因她擺脫不了那個時代的世俗眼光,也真心愛(過)丈夫。在一次跟周慕雲的攤牌排練中,蘇麗珍克己復禮的情感約束機制崩塌了,一發不可收拾地痛哭:「我估唔到真係會咁傷心。」周慕雲越慰她,她越不知所措,因為責難丈夫出軌的同時,她也發覺自己漸漸守不住從一而終這個沽名釣譽。

吳哥窟對照香港殖民史

「如果他能衝破那塊積着灰塵的玻璃,他會走回早已消逝的歲月。」梁朝偉曾在訪問中提到,周慕雲對蘇麗珍的愛夾集着復仇心;張曼玉卻說,蘇麗珍從頭到尾都像個受害者。她曾因為要演這位三十歲的上海女士而煩惱很多個晚上,拍攝初期甚至一直未能入戲,直至王家衛跟她說:「你演《阿飛正傳》時很好,你便當自己的角色成長到三十歲來演吧。」張曼玉從此得心應手,角色亦順理成章地叫回蘇麗珍。她最終也沒有跟他走,只像排戲般重複着周慕雲的一句話:「如果有多張船飛,你會唔會跟我走?」《花樣》結尾前往過往從未批准拍攝的吳哥窟取景,插播着法國總統戴高樂以殖民者的身份訪問柬埔寨,對照香港殖民歷史。

那年是1966年,香港歷史的轉捩點,王家衛形容:「代表了一些東西的終結和另一些東西的開始。」不少香港人都是四十年代末從中國南來,經歷近二十年的安定和新生活後,又要再面對轉變。2021年,香港走進歷史的另一個轉捩點,我們的言論自由、出版自由正走向終結,至於「另一些東西的開始」是甚麼?一想到便令人沮喪,惡俗的轉變實在難以適應。

2004:無法定義「五十年不變」,終究悲哀的結局

2004年,人大第二次釋法否決0708年雙普選、商台名嘴相繼封咪、南生圍灣鱷貝貝被擒、黃霑病逝、香港銀行開始提供個人人民幣銀行服務、《2046》上映。

變或不變不是我們操控

王家衛自1999年開始同時拍攝《花樣年華》及《2046》,令他幾乎精神分裂,直至他決定將兩者視為一部電影,困擾才得以解決。因此《2046》故事線上承《花樣》周慕雲的經歷,同時也包涵《阿飛正傳》角色故事的延續,三部作品組成了充滿舊上海情懷的「60年代三部曲」。他不諱言《2046》的構思來自「五十年不變」,但到底何謂不變?「第一,變或不變這個問題不是由我們可以決定操控,第二,我們根本看不透改變會是甚麼。」為了要闡述這種想法,《2046》一拍便是五年,也成為王家衛最具野心的一部電影。

以記憶與承諾描述愛情

《花樣年華》以周慕雲在吳哥窟向石洞傾訴秘密結束,《2046》則從通往2046列車內一個巨型金色留聲裝置的洞開始。從一個洞跳到另一個洞,「五十年不變」幻化成科幻小說中一輛通往2046的列車,TAKU(木村拓哉)以日文唸白:「每個去2046的乘客都只有一個目的地,就是找回失去的記憶。因為在2046,一切事物永不改變。沒有人知道這是不是真的,因為從來沒有人回來過。」而他決心要成為回來的第一人。他成功嗎?不知道,因為我們本來就無法定義「一切事物永不改變」。既然我們無法定義變或不變,那又如何實踐承諾?《2046》以記憶與承諾,描述了幾個人的幾段愛情故事。

周慕雲 跟港人命運重叠

「所有的記憶都是潮濕的。」王家衛不止引用劉以鬯《酒徒》的字句,還將小說中對60年代作家生活的細節描寫,放進周慕雲的角色之中。周慕雲為生計甚麼都寫,適應了逢場作興的靡爛生活,透過自我麻醉將香港那段不能告人的感情隱去,但越熱鬧越顯出他內心孤寂,「冠蓋滿京華,斯人獨憔悴」。他希望令自己記憶模糊,但記憶模糊是否等同愛會被稀釋變質?周慕雲在派對中重遇《阿飛正傳》的Lulu,Lulu不止不認得他,甚至連曾經愛得義無反顧的旭仔也彷彿忘記了,但鏡頭一轉,她顯得非常傷心,其實是不敢掀開永不結痂的傷口,一旦再被觸碰又弄得血流如注,最後更落得玉殞香消的下場;白冰(章子怡)從逢場作興到癡心一片、敞開身心交付給周慕雲,周慕雲終究發現自己「原來有啲嘢點都唔會借俾人。」最後是周慕雲為了蘇麗珍離開香港,結果在新加坡遇上另一個蘇麗珍(鞏俐),是天意弄人嗎?不,是他試圖在一個女人身上找回以前那個蘇麗珍,任何女人也會成為替代品,但雙方都明白「愛情並沒有替代品」,情再濃都只能戛然而止。最後周慕雲逃到自己筆下的幻想世界,借助描寫木村拓哉跟王靖雯(王菲)的一段情,將自己跟蘇麗珍不可告人的感情盡情投射出來。當靖雯託爸爸跟周慕雲要求更改那太過傷心的結局時,他就像小說中那位遲鈍了的機械人一樣,10小時後、100小時後、1000小時後,依然寫不出一個字:「他一直沒有回頭,他彷彿坐上一串很長很長的列車,在茫茫夜色中開往朦朧的未來。」周慕雲終究悲哀的結局,彷彿正跟2021年香港人的命運重叠,惘然若失。

撰文:永高

