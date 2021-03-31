AirPods Pro原價$1,999，不過近日就有售價$150的假貨在市面出現，而且不是一般的山寨貨，不只外形似，最誇張是連接畫面會用回Apple動畫，兼且在官網輸入產品序號是真的查到對應商品有保養日期，電話店老闆然哥都說是見過最似的Apple假貨。這次我們就教大家在沒有真貨在手的情況下如何分辦到真假。

充電盒接近無分別 銀色部分只見少瑕疵

我們實試將印在假貨機身上的序號，在Apple官網輸入查詢，真的找到機型是AirPods Pro。然哥估計應該是假貨生廠商複製了原裝商品的序號，可能全部假貨都是印同一個序號。先說假Air Pods Pro的外形，如果單就充電盒的外觀，記者和然哥都覺得有90%相似，只是背面的銀色位置，假貨邊沿位做得較差，看得出呈狗牙不齊的形狀。

充電位上下倒轉要留意

另外充電位也有不同，真的充電位凹凸槽是向綠色指示燈那方，假的凹凸槽是向銀色摺合位的那方。不過以上兩點，如果你沒有真貨在手，應該很難察覺。在充電盒的外觀方面假貨是做得幾可亂真。

打開充電盒，入面的耳機外形和手感也貼近原廠，完全不像其他山寨貨那樣一摸上手就看到分別。記者要定眼查看數十秒，才找到機身上的3行字樣有明顯分別：假貨印字顏色較深，行距較窄；真貨顏色較淺，呈銀色，看上去也印得比較美觀。不過除此之外就接近完全一樣。

致命傷：無主動式降噪

真正連接iPhone使用，連接時間和方式也不覺有分別，而且也會出現Apple官方連接動畫。記者盲測聽感，真的AirPods Pro音質明顯較好，尤其是放大音量時也有很高的解析度，假貨在大聲播放時會顯得「拆聲」；另外低音下潛的力度也是原廠真貨強勁得多。不過，坦白說冒牌貨是不對，但以$150的耳機來說音質是合格的，只是長期使用的話會有問題，偶爾會有停止播放的情況，估計並不是連接斷線，而是感應器設計不良，錯誤判斷了耳機沒有佩戴而停播。

除此以外，假貨也欠缺了真貨相當重要的賣點功能——主動式降燥，按入去耳機設定是有相同畫面的，但無論是轉去降噪或是通透模式，都完全沒有反應。真AirPods Pro一按降噪就響聲效，環境聲即時收細，按通透模式說話，會聽到自己的聲音用麥克風收音播出。如果認真試一試，就會試到，最怕網購或買二手時沒有試真，只是見到設定畫面就覺得有降噪，那就有機會被騙。

充電盒按掣有聲響

如果沒有真貨在手作比較，又想一試就試出真假，然哥建議大家聽聲。按下充電盒的配對掣，正常真貨是接近沒有聲音的，但假貨按鍵時會有明顯的「啲塔」聲，就算沒有真機在手也應該能聽到分別。不過試過充電盒沒有問題，也記試試耳機，確認在設定中開到降噪功能才萬無一失。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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