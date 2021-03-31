台灣高雄一名年輕男子日前把一隻鬆獅幼犬送到寵物旅館，說兩天後來接狗及付錢，不料卻一直拖延不出現，面對催促，他推搪要請朋友付賬，又聲稱喝酒時錢包遺失、出車禍、媽媽是植物人等，最後更乾脆「已讀不回」。受害店東在鬆獅幼犬住了7天後公開指，住宿加洗澡費用，男子共欠4,250元台幣（折合約1,200港元），「錢沒有很多」，認為有困難可以直接說，不該丟下狗狗後「人就消失！」相關費用累計迄今已逾1萬元台幣（折合約2,700港元）。動保處指出，已發公函給相關飼主，但飼主未有回應，本周會依《動保法》棄養開出3萬元台幣（折合約8,100港元）罰單。

高雄「DADA寵物客棧」店長投訴，一名20多歲男子，在3月3日早上10時，帶1隻鬆獅犬幼犬來說要住宿兩天，但該男子強調「狗是男友的」，聲稱因為男友住院，所以要之後才能付款；店家考量這是品種犬，而且是幼犬，「就給他一個方便」，答應他後付，沒想到對方竟然會棄養。

店長說，該男子原本說鬆獅幼犬會住兩天，但一直續住到3月7日都沒付錢也沒領回，店家與男子聯繫，男子本來說3月7日中午會來接走鬆獅幼犬，「可是等到晚上，說他在國道出車禍！」要改用匯款的方式付錢，但是最後仍沒有付。

店長指出，過程中多次詢問男子何時來付款，男子都強調：「狗狗是我的唯一，不會棄養！」更說會請朋友用劃撥的方式付賬，店家請他提供匯款明細，他也無法提出，甚至還推搪說喝酒時錢包遺失，或者說他媽媽是植物人，但最後仍是沒有付賬。

她說，當男子從3月9日開始對訊息「已讀不回」，她才撥打男子留下的手機號碼，但其中一個是空號、另一支名稱寫「媽媽」的手機號碼，接通後說不認識此人。其後店長在記者面前致電男子留下的手機號碼，都是「暫停使用、無法接通」。

她又表示，之前也曾遇過類似事件，「有人一次送來5隻貓、狗，也是一直拖款，最後請飼主來簽放棄飼養同意書，我們再把貓、狗送養出去！」目前遭棄養的鬆獅幼犬已被想領養的家庭帶回去熟習環境。她呼籲，如果飼主本身有困難，「可以直接說！」而不是整個人消失。

當地動保處表示，3月9日接獲左營「DADA寵物客棧」業者投訴，指稱有飼主3月3日帶一隻鬆獅幼犬來住宿，遲遲未付款項，疑似棄養，動保處3月10日派員到寵物店，掃這隻幼犬晶片，發現確有飼主，但打飼主手機都沒接。

動保處指出，經發公函給飼主，限期令其領回狗狗，否則將依《動保法》棄養狗罰3萬到15萬元台幣（折合約8千1百至4萬港元），並無條件開放狗認養，但飼主都未回應，本周將對這名飼主開出3萬元台幣罰單，並開放狗隻認養。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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