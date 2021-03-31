疫情回落，食物及衞生局局長陳肇始宣佈，會於今日（1日）起重開泳池泳灘，不過酒吧、派對房間等娛樂場所仍須關閉。民政事務局局長徐英偉稱，公私營泳池重開後，人數上限應為泳池容納人數上限的30%，泳客於下水前及上水後，亦應佩戴口罩。

泳池泳灘游水非高危 氯氣能滅活武肺病毒

感染及傳染病科醫生林緯遜表示，在泳池泳灘游水並非高危，因為戶外空氣流通好，而且武肺病毒不會經水源傳播，美國疾病控制及預防中心亦有資料指出，目前並無證據顯示武肺病毒可通過泳池傳播。而德薩斯州醫學會（Texas Medical Association）亦曾發表了一份在疫情下進行不同活動的風險的圖表（Know Your Risk During COVID-19），分為10級，以1、2為風險較低，8、9為是風險較高，圖表中到公眾泳池、沙灘游水是5-6，即中等風險，而到健身室、酒吧則是8，即高風險。

英國泳池水質諮詢小組亦引述英國公共衞生部（Public Health England）表示，經適當消毒的泳池水，只須低劑量的氯氣（Chlorine）就能滅活武肺病毒，因此經池水而傳播的風險較低。此外，特定的環境適合病毒存活，例如平滑的表面，如塑膠、玻璃等，以及濕度和氣溫低的乾爽環境，加上泳灘的鹽份可減低病毒活性和傳染能力，因此病毒在水中存活能力低。

更衣室傳播風險高 建議使用室外沖身設備

雖然如此，但重開泳池泳灘都要控制好入場人數，若容許太多人同時進入泳池泳灘，都會令排隊、使用泳池的公共空間時太多人聚集，增加感染風險。林緯遜醫生認為人數上限設泳池容納人數上限的30%合理，而且最好使用室外泳池，保持適當社交距離，才可以降低風險。

至於泳池的公共空間如沖身的地方及更衣室，依然有傳播風險。林緯遜醫生表示雖然下水前及上水後佩戴口罩可減低風險，不過始終在更衣室難以全程戴口罩，建議盡量短逗留時間，或使用室外的沖身設備，回家後才徹底清潔，而且要保持社交距離，少觸碰公共設備。

酒吧派對房間接觸多 客人防疫意識低

至於酒吧、派對房間（party room）、麻雀館等娛樂場所，因被視為防疫風險較高，仍須關閉。林緯遜醫生認為酒吧、派對房間的確比泳池泳灘更高危，因為室內空間有限，市民在酒吧、派對房間內的接觸多，而且大多會除下口罩玩、傾計，防疫意識低，個別的場所空氣流通不良，更令病毒容易傳播。

雖然政府在復活假解封限聚重開泳池泳灘，不過依然存在風險，大家準備下水前，應先衡量健康風險，保持防疫意識。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！