2003年4月1日，一代巨星張國榮殞落。18年後的今天，曾風靡亞洲的哥哥，作品依然烙印般，點滴在香港人心頭，每逢哥哥死忌，一眾歌迷仍會舉辦悼念活動。16歲中五生彭奕而（EY）2004年才出生，剛好生於與哥哥失之交臂的時代，她笑說：「他雖離開了，卻散落四周。最重要的是能量仍在，他去了哪裏根本不重要。」近日，她獨力策劃了《風繼續吹》張國榮十八周年紀念展，譜寫了一段跨越時代的追星夢。

「有人問為何我會喜歡一個死人，喜歡哥哥的原因很偶然，6歲時第一次聽《不羈的風》和《風繼續吹》已經覺得很好聽，已經迷上了。」展覽前兩天，我來到了EY的家，希望拍攝她收拾展品的情況。地上放了個裝滿展品紙箱，她徐徐把收藏拿出，逐件向我介紹：哥哥的親筆簽名、哥哥的書和雜誌、哥哥的日版電影海報……訴說着與她年紀不相符的哥哥演藝生涯。「這是《色情男女》日版海報，是三級片來的。」我指：「你未夠年齡觀看啊！」「但我在家中偷偷地看了，哈哈。」EY笑說。由與場地溝通、展覽宣傳到展區佈置，她一手一腳包辦，場內過百展品除了數件向收藏家胡兆昌（John Wu）借來的，全都是她的私人珍藏。來到這裏，記者有兩大疑問：一是她哪來的金錢；二是她哪來的時間？「每天放學都要處理展覽的事，連續3個月如是，而展品則大約花了兩萬元，已是我全副身家，午餐只可靠水果果腹。」

展覽前一天，她用膠紙把準備展出的明信片貼在她自己噴油的木版上，一張張排好，再在早前列印的展品check list上打剔，順帶一提，EY用來列印的廢紙，背面是DSE的歷屆試卷……畫面似是中學生在做勞作，實質上，EY處事的條理，連我這個出來工作了幾年的打工仔，都暗暗地佩服。展館分成三部份：第一部份展出過百件哥哥的周邊產品，包括原裝電影海報，親筆簽名相片、黑膠唱片等，大部份是她在網上搜羅的；第二部份，她與5位年輕本地插畫師合作，邀請他們把哥哥經典造型重新以插畫方式描繪出來，印製在明信片上，供入場人士購買；第三部份，她收集了10多位00後的張國榮粉絲留言，一併放在展覽展出，阿昕和Annette就是當中一員。她們執起筆來，便寫下想對哥哥的話，Annette寫下：「感謝你嘅一切，當你見到今日依然有咁多有心人愛你念你，希望你會心滿意足。」EY媽媽是位80後，偶像是劉德華，看四大天王長大，笑言女女喜歡張國榮是越級挑戰，「初初也好奇，為何她年紀輕輕，會喜歡一個年代較遠的明星？但過了一段時間就覺得她是真的喜歡。只要她不會盲目去追星，也無所謂的。」

哥哥作品中最令EY深刻的是《霸王別姬》，因為EY自己小學時打扮男仔頭，試過被老師當眾指責，要她行為「女生」一點，「現在留長頭髮也是因為不想再有這些困擾。」自此她對性別定型很反感，亦很介意別人如何看待自己。她試過為了擔心自己說錯了沒禮貌的說話而糾結一整天，中三時，更被確診了焦慮症和強迫症。2017年西九文化區有個名為「流行文化中的性別演譯」的展覽，當中展出了哥哥在《跨越97演唱會》中穿着的一雙紅色高踭鞋，「哥哥完全脫離了性別定型，我覺得他是好厲害的人。同性戀、異性戀或甚麼性取向都無所謂，這是哥哥令我最深體會的一件事。」加上哥哥在《霸王別姬》中打扮陰柔，打破了男性剛強的形象，勇於做自己，某程度上也在鼓勵她。「哥哥作品是幫我撐過最嚴重焦慮症的那陣子。」我問EY，如果有機會見哥哥一面，你想做甚麼？「我只想與他吃一頓下午茶，因為哥哥以前好喜歡在半島酒店食下午茶。但我有幾次發夢擁抱哥哥，那種觸感，我依然很記得，我想這就是我們之間接觸的方式吧。」

《風繼續吹》張國榮十八周年紀念展

日期：2021年3月30日至4月2日、4月5日至4月11日

時間：1200至1800

地點：Urban House HK（香港尖沙咀漆咸圍10-12號3樓）

票價：平日$20，星期六日及公共假期$40

記者：劉芷晞

攝影、剪接：鄧欣

監製：陳慧敏

編輯：鄒仲安

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