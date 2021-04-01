特約報道｜口罩作為防疫第一道防線，揀選高防護口罩絕對是我們的首要任務。本地科技初創公司Raze Technology以光觸媒塗層技術研發消毒衞生用品，今年更研發出新一代光觸媒抗菌口罩，並於中環開設期間限定體驗店，售賣全新光觸媒口罩兼推出買一送一優惠。

光觸媒自潔塗層 無光環境仍可運作

「光觸媒自潔塗層」指當納米光觸媒遇上光照時，便會激活當中的粒子釋放出電子，將大氣中的病原體轉化為二氧化碳和水，消滅各種污染物如病毒及細菌。加上在光的催化作用下，可提高殺菌及消毒速率和能力，實現速效殺滅細菌病毒的催化式機制，確保持續潔淨。更厲害的是，納米光觸媒顆粒一旦被激活，即使在無光的環境下仍可持續運作長達八小時，形成無間斷保護層，達致噴塗表面無污染的效果。當中Raze Original的全新3.0配方，更有效滅活超過99%新型冠狀病毒。

ASTM Level 3高防護抗菌口罩 兩款設計適合不同人士需要

相比起一般口罩，Raze光觸媒抗菌口罩除了採用ASTM Level 3規格外，表面再增加光觸媒抗菌內層，不但有效阻隔污染物，更同時殺毒，為你安全建立二重最強防線！Raze最新的光觸媒抗菌口罩有「3層光觸媒抗菌口罩」及「4層光觸媒抗菌口罩」，「3層光觸媒抗菌口罩」有四個顏色及不同尺寸選擇，絕對是美觀與實用性兼備的口罩。

體驗光觸媒潔淨概念 全線產品買一送一

Raze於3月31日至4月18日在中環開設期間限定體驗店，以「360全方位防護」為主題，展示和發售Raze一系列日常潔淨及光觸媒產品，同場更可以見到光觸媒技術如何應用到日常生活之中、以及與商業客戶的合作概念，讓市民了解更多光觸媒技術。

在期間限定體驗店設展時期，市民不論在Raze體驗店或是網上商店選購全線產品時，都可以享有買一送一優惠，做到真正的同行抗疫！要留意產品數量有限，售完即止，有興趣的市民不妨把握機會採購全新的高科技的口罩！

「Raze 360 全方位防護」期間限定體驗店詳情

日期：2021年3月31日至4月18日

營業時間：平日：上午10時至下午8時／週末及公眾假期：上午11時至下午7時半

地址：中環閣麟街36號

了解更多：Nanoraze.com

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