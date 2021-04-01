麥當勞繼麥炸雞後，又有新搞作，剛推出新口味——煙燻麥炸雞，聽聞今次辣度有所升級，今次我們就帶定解辣三寶去試吃。

之前推出的麥炸雞得到不少好評，新推出的煙燻麥炸雞也秉承麥炸雞的特點：皮香脆，肉質嫩滑，咬下去夠juicy。新口味還帶點獨特的煙燻香味，最特別的地方是其辣度，一向不太食到辣的記者，吃第一口時覺得不太辣，之後再吃到有辣勁，辣得過癮，會令人想多吃數口。整體來說，煙燻麥炸雞較麥炸雞辣度稍為提升，屬微辣級別。不過，建議完全吃不到辣的人士，又想一試這個煙燻麥炸雞可以配以下的「解辣三寶」，分別是：汽水、奶昔及雪糕。多數人吃到辣時，第一時間會先喝飲品，因為想沖淡其辣味，汽水可以解到一半辣，為了加快解辣的速度，所以再試了雪糕及奶昔，希望解辣效果較汽水好，果然吃了一口雪糕後，口腔內的辣味頓時消失；同樣奶昔也是十分解辣，喝了一口便能解辣，相信是因為兩者夠凍可以刺激舌頭，令到辣味消失在口腔。

煙燻麥炸雞除了提供一件單售及兩件裝的超值套餐外，更推出麥炸雞燻享二人餐，套餐可自選6件桶裝，可以選擇單一口味或其餘兩種口味（原味或蜜糖BBQ味)，另外，套餐還有6件麥樂雞、兩杯汽水或是新推出的椰果蜂蜜雪梨茶，以及一份脆薯格和兩個批（可選黑糯米批或是蘋果批）。即日起，用麥當勞App內的優惠券可以以$40購買到煙燻麥炸雞超值套餐，而$88麥炸雞分享桶，可以試勻原味、蜜糖 BBQ 及煙燻口味。

麥當勞全線早上11時後有售（但不包括海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場、九龍站之麥當勞餐廳）。

記者：鄭煒霖

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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立即下載麥當勞App: https://bit.ly/3rCfACR

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