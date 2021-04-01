泰國政府一直積極打擊野生動物非法交易及走私活動。當局早前突擊檢查當地的老虎公園，經DNA測試後懷疑園內有兩隻來歷不明的初生幼虎。其親子基因測試與園方聲稱的老虎父母及園中其餘老虎均不脗合，證明該兩隻幼虎很大機會是走私得來。泰國當局在本月初以走私及偽證罪拘捕並起訴公園經營者，並將責令園區永久關閉。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

泰國國家公園野生動植物保護局（DNP）月初對位於泰國東北部依善地區穆達漢府的穆達老虎公園農場（Mukda Tiger Park Farm）進行突擊搜查，並為園區內的所有老虎進行了基因測試。結果顯示園區中有兩隻幼虎「Khao Mao」和「 Khao Pluak」，與園方聲稱的生育父母「Do Do」和「Ma Feung」的DNA不脗合；當局再進一步將兩隻幼虎的DNA與園區內所有其他老虎作配對，皆無法找出牠們的親生父母。當局因此合理懷疑園方是從非法途徑獲得幼虎，並正式以走私及偽證罪控告園方，及勒令園方暫時停止營運30日。

涉事動物園並非首次被控走私幼虎，去年11月當局對園區內另一對老虎父母及其四隻子女進行過DNA測試，測試結果發現親子基因同樣不脗合，公園於1月收到了一個月的關閉命令。DNP負責人Sompong Thongsrikhem表示，根據泰國野生動物保護法規定，如果動物園在十二個月內兩次被勒令暫時關閉的話，將須同時撤銷動物園的營業執照，即等同永久關閉公園。他預計DNP將很快啟動永久撤銷公園運營許可證的程序，並希望在2021年前完成。如果走私野生動物罪名成立，公園負責人將面臨最高五年的監禁。

DNP副主任Ruengnabha Pattanawiboon表示，當局正打算將檢查推展至全國，為全國39個老虎場的1,500隻老虎進行基因檢查，以杜絕老虎的非法交易。

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！