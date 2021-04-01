近年，手作市集與工作坊興起，很多香港人都愛趁周末去參加木工、皮革、陶瓷等工作坊，學習不同技能。坊間有一工作坊並非人人都可以參加，即使有參加資格也未必能應付，那是「珍寶藏唐卡及不丹產品」舉辦的唐卡工作坊。

唐卡是來自藏族文化的繪畫形式，擁有過千年歷史。唐卡畫的內容離不開宗教佛像、文化風俗、歷史，被形容為藏族百科全書。唐卡畫等同於佛的化身，以前的人會隨身攜帶這些捲軸畫，隨時隨地都可以拜佛。唐卡有用彩緞遮蓋佛相，當人們供奉時便會將之打開，吃飯時則把畫遮蓋起來，宗教角度上，進食令人的身體生產負面的氣息，不讓佛像觸碰是一重尊重。

「珍寶藏唐卡及不丹產品」由不丹唐卡畫師竹二建良（Nima）及香港人太太Lam Lam成立。二人同為佛教徒，在不丹的廟宇中結緣，婚後一起在香港生活。工作室除了舉辦唐卡班之外，也有出售不丹人製作的手工香、手織外套、披肩等產品。

甫進工作室，便會被牆上一幅巨大的畫作吸引。畫中央的財寶天王掌管財富，手持吐寶鼠，神鼠從口中吐出代表着財富、寶物的彩色球體。此畫並非唐卡，它本來是不丹一座廟中的壁畫，是Nima老師在他13歲那年，跟父親和哥哥三人一起畫，畫了6個月才完成的作品。後來廟宇翻新，準備將作品燒掉，Nima老師便將畫一拼帶來香港。香港只有4位唐卡畫師，Nima老師出生自不丹唐卡世家，6歲開始由父親教畫唐卡畫，至今足足畫了25年，大概畫了一百多張唐卡。一張唐卡視乎大小，需花上半年以上的時間來繪畫。他每天早上9時畫到下午6時，隨後再教唐卡班謀生。Lam Lam指出，越舊的唐卡值錢，唐卡的價格視乎於畫作所使用的物料，以及唐卡畫師的血脈，來自唐卡世家的畫家，價格當然更高。

「珍寶藏唐卡及不丹產品」有兩種唐卡工作坊：一是專業唐卡初班；二是傳統圖案興趣上色班。一般而言，唐卡只有佛教徒才可以學習繪畫，專業唐卡初班只歡迎正信皈依佛弟子參加。不過老師破例讓非佛教徒的記者體驗專業唐卡初班，學習簡單的唐卡畫技巧。

唐卡跟平時畫畫不同，有規有矩，例如畫唐卡當天不能吃肉，經期間也不能繪畫，並非想畫甚麼便畫甚麼，畫的內容、圖案的造型、使用的技法都有所規定。而學習唐卡畫必先由繪畫一片葉開始。Nima老師強調葉子的線條，弧度都應盡量跟隨他的畫法，雖然不需要一模一樣，但就要以輕鬆的心情去繪畫，「畫唐卡會有很大壓力，但你的內心越放鬆，便會畫得越好。」一片葉子只有7劃，老師逐劃慢慢教導，看似容易，但要畫得好兼且畫得對稱，絕非易事。Nima老師指，以一片葉而言，假如每天練習1.5小時，繪畫約兩個星期就可以學習下一步驟——以墨水勾勒葉子，進度良好的話，練習滿一個月便可以學畫畫其他東西，必須按部就班，跟打遊戲過關一樣。工作室9年前成立時共有73位學生，直到現在，該批學生只剩下大概5位。老師指，一般學生需要花上4至5年，才有足夠的技巧與信念去畫唐卡。即使在不丹，也有很多人半途而廢。但他認為，學習繪畫唐卡是一生的過程，即使過程困難也從沒想過放棄。

一張唐卡，有背景、花紋、佛像。記者問老師，可否試畫唐卡中佛像的部份？Nima老師斷言拒絕。因記者並非佛教徒，佛相不得隨便沾污，即使是佛教徒，繪畫唐卡的能力都要達到一定程度才可以繪畫佛像。佛像眼與眼之間的距離與角度，整個身體都有標準的比例讓畫師跟隨，而讓Nima老師感到最困難的部份是佛的臉孔，「因為只有那部份必須用自己擁有的所有能力去畫，要有多美畫多美。」

非佛教徒可參加的傳統圖案興趣上色班，比專業唐卡初班輕鬆。完成品色彩豐富，課程以塑膠彩代替唐卡傳統的礦石顏料，礦石顏料難以在一般市面上買得到，傳統顏料是由天然礦石磨成粉，再加上膠水調配出來。顏料有很多種，有時還會用上貴重的金、銀、珊瑚、珍珠來製色。比起國畫顏料、化學顏料，天然的礦石顏料不易褪色，畫師每次開顏料都要擇個好日，並且在開顏料前先唸經。Nima老師在不丹生活時，家鄉沒有膠水和畫筆買，便用牛皮、鹿皮來製作膠水；用貓毛、幼牛耳窩內的毛製作畫筆。

傳統圖案興趣上色班的繪畫內容是藏傳佛教經常出現的符號八吉祥。八吉祥圖案共有8個，象徵了佛陀的不同身體部位：皇冠、眼睛、牙齒、舌頭、聖言、內心、手腳及身體。必須依傳統的次序，由佛陀身體的上至下繪畫，因此，第一課，記者試畫象徵佛陀皇冠的「珍貴寶傘」，圖案外形似傘子，可以保佑人們免於邪惡、厄運或意外。畫中有多個色塊，要令顏色平均，需要塗上兩至三層，一般學生要6小時才能把畫作完成。聽起來相當費時，但繪畫過程非常療癒。Nima老師來香港生活9年，覺得香港人只留意身外的事物，卻忽略了自己的內心，「香港人經常感到不快樂，繪畫可以給自己一些時間去跟自己相處。」

唐卡畫線條幼細，畫面非常多細節，相當耗時，即使像Nima般的老師，也偶爾面對繪畫的壓力。但在Nima老師心中，困難只是一時之事，學習畫唐卡卻是一生的過程。

珍寶藏唐卡及不丹產品

網站：www.facebook.com/watch/terma.bhutan

地址：香港觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈4樓003室

專業唐卡初班

- 必須為正信皈依佛弟子

- $1,000/4堂

傳統圖案興趣上色班

- 適合任何11歲以上人士

- $1,080/4堂

記者：黃曉楓

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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