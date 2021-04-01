知名時尚品牌H&M、Nike、Adidas等接連聲明拒用新疆「血棉花」，中國掀起大規模抵制運動，許多藝人紛紛表態支持新疆棉，並斷絕與相關品牌合作。其實除了關注人權問題外，購買產品時也要注意品質會否容易導致皮膚敏感。

新疆棉未獲GOTS有機認證

美國毒理醫學專家招名威教授指，新疆棉花產量佔全球20%，品質被譽為世界三大棉品之一，所以許多品牌皆選擇使用，但問題是這種棉花沒有「全球有機紡織認證規範」（Global Organic Textile Standard, GOTS）認證。要得到GOTS認證必須三年以上未施化學肥料、農藥，且在自然法則下栽植棉花，不能使用殺蟲劑、除草劑、枯葉劑等化學添加物，以及很重要的，不能非法使用童工。

無機棉或會藏毒素

招名威教授指，雖然傳統棉田佔世界耕地不到2%面積，但卻使用了全世界農藥總量的四分之一，而且這些農藥多為神經性毒素，累積過量不但污染土壤與水源，危害環境生態，也會直接損害農民和穿衣人的健康，特別是兒童。所以，如果產品採用的棉花是有機栽種，理應可以避免一些不必要的傷害。

甲醛易致皮膚敏感

招名威教授補充，如使用無機棉花製成的衣物，像重金屬或甲醛這種有害物質就可能會殘留其中。招名威教授指，紐約大學微生物學和病理學教授Philip Tierno曾進行一項研究，發現零售店內的衣物細菌含量高，即使是掛着牌子的新衣服，仍可發現依附着病毒、鏈球菌、葡萄球菌等。而且甲醛溶於水份（如汗水），若買來沒有洗就直接穿着，游離的甲醛就會溶出，間接被人體吸收後就會引發皮膚過敏、紅腫、皮膚炎，嚴重更會引致白血病；此外，流鼻血也是長期接觸甲醛及超出標準的症狀之一。不過，如果清洗過衣物後，大部份有害物質都可清除，而清洗後在通風的地方晾曬數日，更可以達到去除甲醛等有害物質的效果。

資料來源：美國毒理專家招名威教授

撰文：馮思穎

編輯：鄒仲安

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