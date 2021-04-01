網上越來越多關注組成立，其中「沙爹牛肉麵關注組」因政見分拆出不同群組，可見沙嗲牛肉麵的確深入民心，其中更成功捧紅荔枝角小店好好運及慈雲山榮記的沙爹牛肉煲仔麵。我們綜合成員推介，在全港五區精選了他們最強推介，分別是慈雲山榮記、中環的紅城冰室、旺角光榮、元朗永順和大圍小肥豬扒，看看是否值得去吃。

沙嗲牛麵爆紅與本土關懷有關

對於最近的沙嗲熱潮，嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士說：「吃了沙嗲很多年，但為何突然比較多關注？大概在10至15年前，大家開始對本土關懷多了，像社區、小店，一部份是因為政治事件，更了解『香港人』這個身份是甚麼；加上近年網絡引申出各大關注組，整體來說是好事，但亦有個問號。」我們在文尾再解釋這個問號。

關注組內有不少評價沙嗲牛肉麵的專用術語，例如「洗鹽」指沙嗲太濃味要洗腎、「化骨綿掌」指過度用梳打粉醃牛肉、一入口立馬碎掉。在網絡年代，人人都是食家，在評選時大多會視乎牛肉是否新鮮及其數量，正常是5至6塊，如果有8至9塊則是較豪氣。

公仔麵首選大光麵和東和，因其麵質吸汁力強，較特別會是日本蟹黃麵或者福麵。出前一丁雖然有較多人吃，但由於味粉和沙嗲唔夾，略嫌未能突出沙嗲味道，通常會叫爽麵，煮至8成熟吃起較彈牙。

至於靈魂——沙嗲，則一定要多汁，他們推介兩種現成醬料：內地的韓江橋沙茶醬和馬來西亞的Jimmy沙嗲醬。前者只是賣$9，後者則要$26，兩者在價錢上相差$17。坊間少見的馬來西亞的Jimmy沙嗲醬，全港只有20多個銷售點，由於商標中有棵椰樹，有些人會叫「椰樹牌」或「占美牌」沙爹醬，是熟香辣醬，有辣勁，由於價錢較貴，大多是家用醬料。

大圍隱世店媲美神級店好好運 混合三種醬自調沙嗲

關注組成功捧紅一間位於荔枝角的小店好好運，吸引一眾沙嗲牛迷凌晨排隊朝聖，被譽為「神級」沙嗲牛肉食店。好食的原因無論是醬汁、麵和牛肉份量，整體來說很配合，較適合重口味的人。小店早前因租約而停業，將於5月在原區重開。

關注組其中推介，是較冷門的、位於大圍的小肥豬扒。小店只有約10個座位，主力賣豬扒，沙嗲牛肉公仔麵只在周六早餐時段提供。老闆卓哥說：「其實我們主力是做豬扒，小店只有我一個人煮，所以平時無太多時間。見星期六多客人，便賣一日沙嗲牛肉公仔麵。」他在網上自學調校沙嗲醬，用沙嗲醬、沙茶醬和花生醬調製，吃起來花生醬味較重。

至於新界西的代表，則是元朗永順，被譽為網紅沙嗲牛，每逢假日，就有好多區外人專誠朝聖。沙嗲帶蒜香及花生口味，薄切新鮮牛肉煮到好稔好嫩滑，較特別是可轉食較少見的日本蟹王麵，吸汁一流，但若要專登山長水遠入來朝聖，記者就不推介了。

榮記去年第三波疫情後研發出沙嗲牛肉煲仔麵，找來本地老牌廠綿香度身訂做沙爹醬。加入蝦頭等西餐廳做法，汁很濃厚，算是真材實料，吃時會送上圍巾以防汁醬彈到身，服務頗好，難怪成為人龍店。

打正黃店旗號的光榮是關注組的推介之一，但各分店水準參差，關注組指明一定是到旺角店，是九龍西代表。老闆Glory亦是關注組成員，曾和成員交流製作沙嗲醬，同樣以煲仔麵形式呈現。記者試過，汁醬很濃很杰，麵款指定要配出前一丁，較適合重口味人士，整體合格，算抵食。

至於港島區代表，關注組成員則推介紅城冰室，用忌廉雞湯開沙嗲醬，較港式味道。記者則嫌沙嗲汁太稀，不夠濃味，牛肉吃起來有渣，整體上不合格，被選為港島區最強受之有愧。

蕭博士：關注組或是另一種打廣告形式

凡事有正反兩面，蕭博士說：「現在的關注整體來說是好事，多關注總好過不關注，但一定會商業化，其實已經出現了。關注組、討論區成為另一種打廣告形式，可能大家不知道已經打廣告。之前流行的KOL已經太明顯，便轉移到不太明顯的形式，如關注組。早前爆紅的酥皮湯圓是例子，超市整個架都是空的，你說當中有沒有廣告？我覺得一定是有，只是由甚麼人在操作中。」

光榮冰室 花園街3-5號鴻威大厦地下12-13號舖

小肥豬扒餐廳 大圍積運街2-8號海福花園商場地下14號舖

永順食店 元朗安寧路2號冠煌樓地下

榮記茶餐室 慈雲山毓華里12號地下A-B舖

紅城冰室 中環機利文新街26-28號地舖

記者：何嘉茵

攝影：郭于祺、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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